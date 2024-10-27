Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN GLAND
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN GLAND

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN GLAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu đô thị Ecopark, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản, làm video theo chiến lược của công ty chạy trên các nền tảng MXH
Quay phim, chụp ảnh và dựng các video về dự án, bất động sản, sự kiện mở bán và các hoạt động nội bộ của Công ty làm tư liệu truyền thông.
Đề xuất và áp dụng tiêu chuẩn thiết kế để duy trì tính thẩm mỹ và sự nhất quán của hình ảnh thương hiệu.
Đảm bảo video được chia sẻ rộng rãi qua các kênh như YouTube, Facebook và TikTok,...
Phối hợp cùng BP khác xử lý công việc theo yêu cầu từ TP Marketing và BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Tuổi: từ 22 – 30 tuổi
Ưu tiên những người được đào tạo chính quy về Quay phim, biên tập phim.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm đồng thời đã sản xuất Video trong lĩnh vực BĐS là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim: Photoshop, After Effects, Premiere, Capcut,...
Có khả năng đi công tác.
Am hiểu về các kênh phân phối nội dung digital và cách thức tối ưu hóa nội dung cho từng kênh.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN GLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12,000,000 đồng - 18,000,000 đồng.
Thưởng trao đổi khi phỏng vấn
Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước đối với người lao động
Lương tháng 13, thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, sinh nhật,...
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm.
Có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN GLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN GLAND

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 201 Thuỷ Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

