Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 GALAXY 4 , 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Edit, biên tập video theo yêu cầu
Thiết kế, chỉnh sửa ảnh thumbnail youtube
Thực hiện các công việc cơ bản trong chuyên môn : Trả lời comment, promote, tương tác video, marketing
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere/ Capcut
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Không yêu cầu bằng cấp
Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay
Có kinh nghiệm chỉnh sửa ảnh, Video,...
Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc
Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok...)

Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng
Thu nhập lên đến 15 triệu tùy năng lực của ứng viên
Được đánh giá tăng lương hằng tháng theo PP tích điểm
Các khoản thưởng chung, thưởng KQKD phụ trội hàng tháng
Nhận thưởng nóng cá nhân, đội nhóm xuất sắc ngay theo từng tuần, từng tháng, từng sản phẩm
Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo
Thưởng tháng lương 13
Thưởng tết Âm lịch
Phúc lợi
Hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng; PC gửi xe.
PC nhiệm 500,000 – 5,000,000 VNĐ/tháng.
Phụ cấp trang phục 4,000,000 VNĐ/năm.
Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước, Sinh nhật, các chế độ ốm đau hiếu hỷ đầy đủ; Người lao động sinh con; Người lao động kết hôn; Thưởng thêm các ngày sinh nhật Công ty, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel;
Ngày phép giữ nguyên lương: 12 ngày/năm
Các hoạt động Teamwork, Teambuilding, Du lịch định kỳ
Hỗ trợ chi phí tập Gym hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Đào tạo phát triển & Lộ trình thăng tiến
Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm;
Hỗ trợ 50% - 100% chi phí tự học (chứng chỉ, kỹ năng bổ trợ,...). Học phí 4,000,000 VNĐ/khoá;
Lộ trình thăng tiến: Không hạn chế tuổi tác, bạn có thể ở vị trí cao ngay khi còn rất trẻ, bạn hoàn toàn có thể giữ chức vụ quản lý:
Theo hướng chuyên gia: Nhân viên - > Chuyên viên -> Chuyên viên cao cấp -> Chuyên gia -> Chuyên gia cao cấp;
Theo hướng Quản lý: Nhân viên -> Chuyên viên -> Trưởng dự án/Trưởng nhóm -> Trưởng bộ phận -> Giám đốc Business Unit.
Môi trường làm việc - Văn hóa Công ty
Lấy nhân sự làm trung tâm/ cốt lõi
Làm việc trách nhiệm cao, coi mình là nguyên nhân của mọi vấn đề
Chủ động và sáng tạo khi làm việc,
Học tập và cải tiến công việc mỗi ngày
Mục tiêu rõ ràng gắn mục tiêu cá nhân vào mục tiêu tổ chức
Chính trực, thân thiện, cởi mở
Hợp tác cao cùng hành động hướng tới Kết quả chung
Bạn là chuyên gia trong lĩnh vực của bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Galaxy 4, 69 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

