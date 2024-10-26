Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 GALAXY 4 , 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Edit, biên tập video theo yêu cầu

Thiết kế, chỉnh sửa ảnh thumbnail youtube

Thực hiện các công việc cơ bản trong chuyên môn : Trả lời comment, promote, tương tác video, marketing

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere/ Capcut

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Không yêu cầu bằng cấp

Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay

Có kinh nghiệm chỉnh sửa ảnh, Video,...

Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc

Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok...)

Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng

Thu nhập lên đến 15 triệu tùy năng lực của ứng viên

Được đánh giá tăng lương hằng tháng theo PP tích điểm

Các khoản thưởng chung, thưởng KQKD phụ trội hàng tháng

Nhận thưởng nóng cá nhân, đội nhóm xuất sắc ngay theo từng tuần, từng tháng, từng sản phẩm

Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo

Thưởng tháng lương 13

Thưởng tết Âm lịch

Phúc lợi

Hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng; PC gửi xe.

PC nhiệm 500,000 – 5,000,000 VNĐ/tháng.

Phụ cấp trang phục 4,000,000 VNĐ/năm.

Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước, Sinh nhật, các chế độ ốm đau hiếu hỷ đầy đủ; Người lao động sinh con; Người lao động kết hôn; Thưởng thêm các ngày sinh nhật Công ty, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel;

Ngày phép giữ nguyên lương: 12 ngày/năm

Các hoạt động Teamwork, Teambuilding, Du lịch định kỳ

Hỗ trợ chi phí tập Gym hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Đào tạo phát triển & Lộ trình thăng tiến

Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm;

Hỗ trợ 50% - 100% chi phí tự học (chứng chỉ, kỹ năng bổ trợ,...). Học phí 4,000,000 VNĐ/khoá;

Lộ trình thăng tiến: Không hạn chế tuổi tác, bạn có thể ở vị trí cao ngay khi còn rất trẻ, bạn hoàn toàn có thể giữ chức vụ quản lý:

Theo hướng chuyên gia: Nhân viên - > Chuyên viên -> Chuyên viên cao cấp -> Chuyên gia -> Chuyên gia cao cấp;

Theo hướng Quản lý: Nhân viên -> Chuyên viên -> Trưởng dự án/Trưởng nhóm -> Trưởng bộ phận -> Giám đốc Business Unit.

Môi trường làm việc - Văn hóa Công ty

Lấy nhân sự làm trung tâm/ cốt lõi

Làm việc trách nhiệm cao, coi mình là nguyên nhân của mọi vấn đề

Chủ động và sáng tạo khi làm việc,

Học tập và cải tiến công việc mỗi ngày

Mục tiêu rõ ràng gắn mục tiêu cá nhân vào mục tiêu tổ chức

Chính trực, thân thiện, cởi mở

Hợp tác cao cùng hành động hướng tới Kết quả chung

Bạn là chuyên gia trong lĩnh vực của bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

