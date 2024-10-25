Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Biết sử dụng photoshop, canva, chụp ảnh, edit video.... Xây dựng kế hoạch nội dung đa kênh (theo tuần/tháng) & sản xuất video phát triển kênh Social media (đặc biệt là Tiktok) Xây dựng video cơ bản bằng Capcut Phụ trách các công việc theo sự phân công của phòng để phát triển tốt nhất hiệu quả của các kênh truyền thông
Biết sử dụng photoshop, canva, chụp ảnh, edit video....
Xây dựng kế hoạch nội dung đa kênh (theo tuần/tháng) & sản xuất video phát triển kênh Social media (đặc biệt là Tiktok)
Xây dựng video cơ bản bằng Capcut
Phụ trách các công việc theo sự phân công của phòng để phát triển tốt nhất hiệu quả của các kênh truyền thông

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động, tinh thần học hỏi cao & quyết liệt tạo ra kết quả Có năng lực xây dựng kế hoạch nội dung hàng tuần và thực thi theo kế hoạch Thành thạo dựng video trên CapCut (ưu tiên các bạn có gu thẩm mỹ tốt, có thế mạnh về quay chụp)
Chủ động, tinh thần học hỏi cao & quyết liệt tạo ra kết quả
Có năng lực xây dựng kế hoạch nội dung hàng tuần và thực thi theo kế hoạch
Thành thạo dựng video trên CapCut (ưu tiên các bạn có gu thẩm mỹ tốt, có thế mạnh về quay chụp)
Thành thạo dựng video trên CapCut
Ưu tiên: nhân sự có năng lực làm Short video và đã có kinh nghiệm làm video Tiktok

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dựa theo năng lực & kết quả công việc, range thu nhập full-time trung bình từ: 9.000.000 - 12.000.000 VND tháng Thưởng 3 tháng/ lần theo kết quả kinh doanh Công ty đóng BHXH đầy đủ, môi trường lâu dài, ổn định Môi trường năng động, sáng tạo
Thu nhập dựa theo năng lực & kết quả công việc, range thu nhập full-time trung bình từ: 9.000.000 - 12.000.000 VND tháng
9.000.000 - 12.000.000 VND tháng
Thưởng 3 tháng/ lần theo kết quả kinh doanh
Công ty đóng BHXH đầy đủ, môi trường lâu dài, ổn định
Môi trường năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

