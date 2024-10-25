Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Biết sử dụng photoshop, canva, chụp ảnh, edit video....
Xây dựng kế hoạch nội dung đa kênh (theo tuần/tháng) & sản xuất video phát triển kênh Social media (đặc biệt là Tiktok)
Xây dựng video cơ bản bằng Capcut
Phụ trách các công việc theo sự phân công của phòng để phát triển tốt nhất hiệu quả của các kênh truyền thông
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động, tinh thần học hỏi cao & quyết liệt tạo ra kết quả
Có năng lực xây dựng kế hoạch nội dung hàng tuần và thực thi theo kế hoạch
Thành thạo dựng video trên CapCut (ưu tiên các bạn có gu thẩm mỹ tốt, có thế mạnh về quay chụp)
Thành thạo dựng video trên CapCut
Ưu tiên: nhân sự có năng lực làm Short video và đã có kinh nghiệm làm video Tiktok
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập dựa theo năng lực & kết quả công việc, range thu nhập full-time trung bình từ: 9.000.000 - 12.000.000 VND tháng
Thưởng 3 tháng/ lần theo kết quả kinh doanh
Công ty đóng BHXH đầy đủ, môi trường lâu dài, ổn định
Môi trường năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
