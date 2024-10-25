Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Biết sử dụng photoshop, canva, chụp ảnh, edit video.... Xây dựng kế hoạch nội dung đa kênh (theo tuần/tháng) & sản xuất video phát triển kênh Social media (đặc biệt là Tiktok) Xây dựng video cơ bản bằng Capcut Phụ trách các công việc theo sự phân công của phòng để phát triển tốt nhất hiệu quả của các kênh truyền thông

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động, tinh thần học hỏi cao & quyết liệt tạo ra kết quả Có năng lực xây dựng kế hoạch nội dung hàng tuần và thực thi theo kế hoạch Thành thạo dựng video trên CapCut (ưu tiên các bạn có gu thẩm mỹ tốt, có thế mạnh về quay chụp)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dựa theo năng lực & kết quả công việc, range thu nhập full-time trung bình từ: 9.000.000 - 12.000.000 VND tháng Thưởng 3 tháng/ lần theo kết quả kinh doanh Công ty đóng BHXH đầy đủ, môi trường lâu dài, ổn định Môi trường năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI

