Tuyển Sản xuất TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 43 Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Xử lý đơn hàng phát sinh hàng ngày (đơn hàng đi worldwide), phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết đơn hàng;

- Đóng gói đơn hàng theo quy trình, bàn giao cho đơn vị vận chuyển;

- Kiểm tra lộ trình đơn hàng, đảm bảo đơn hàng được giao đến tay khách hàng đúng thời gian;

- Kiểm soát lượng hàng tồn kho, đối chiếu tồn kho hàng tháng, báo cho bộ phận liên quan lên kế hoạch đặt hàng đảm bảo hàng hóa.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó trong công việc;

- Linh hoạt trong xử lý vấn đề;

- Tiếng Anh cơ bản;

- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng Excel, World.

Tại TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 3.500.000 VNĐ/ tháng

Thời gian làm việc linh hoạt

Cơ hội thăng tiến hoặc chuyển sang full-time

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin