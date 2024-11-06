Tuyển Sản xuất TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 43 Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
- Xử lý đơn hàng phát sinh hàng ngày (đơn hàng đi worldwide), phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết đơn hàng;
- Đóng gói đơn hàng theo quy trình, bàn giao cho đơn vị vận chuyển;
- Kiểm tra lộ trình đơn hàng, đảm bảo đơn hàng được giao đến tay khách hàng đúng thời gian;
- Kiểm soát lượng hàng tồn kho, đối chiếu tồn kho hàng tháng, báo cho bộ phận liên quan lên kế hoạch đặt hàng đảm bảo hàng hóa.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó trong công việc;
- Linh hoạt trong xử lý vấn đề;
- Tiếng Anh cơ bản;
- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng Excel, World.
Tại TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 3.500.000 VNĐ/ tháng
Thời gian làm việc linh hoạt
Cơ hội thăng tiến hoặc chuyển sang full-time
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
