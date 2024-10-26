Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
- Hà Nội: 216 Thái Hà, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tiếp nhận thông tin đặt hàng qua hotline; phản hồi tin nhắn trên facebook, zalo và email,...
Tư vấn và chăm sóc khách hàng bán các mặt hàng dược phẩm của công ty
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận ý kiến, yêu cầu từ khách hàng
Phối hợp với bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất
Gửi báo cáo hàng ngày cho cấp quản lý
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tốt nghiệp chuyên ngành Dược hoặc sắp tốt nghiệp (hoàn thành lịch học, đáp ứng thời gian xoay ca)
Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel,..
Giọng nói dễ nghe, không ngọng, không tiếng địa phương
Chủ động trong công việc, yêu thích việc chăm sóc khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực bán lẻ dược phẩm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không ngừng phát triển cùng sự lớn mạnh không ngừng của công ty
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được đào tạo theo chính sách công ty, hỗ trợ các khoá đào tạo chuyên sâu - Coursera, Udemy,...
Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, Lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
