Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 216 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tiếp nhận thông tin đặt hàng qua hotline; phản hồi tin nhắn trên facebook, zalo và email,... Tư vấn và chăm sóc khách hàng bán các mặt hàng dược phẩm của công ty Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận ý kiến, yêu cầu từ khách hàng Phối hợp với bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất Gửi báo cáo hàng ngày cho cấp quản lý
Tiếp nhận thông tin đặt hàng qua hotline; phản hồi tin nhắn trên facebook, zalo và email,...
Tư vấn và chăm sóc khách hàng bán các mặt hàng dược phẩm của công ty
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận ý kiến, yêu cầu từ khách hàng
Phối hợp với bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất
Gửi báo cáo hàng ngày cho cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp chuyên ngành Dược hoặc sắp tốt nghiệp (hoàn thành lịch học, đáp ứng thời gian xoay ca) Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel,.. Giọng nói dễ nghe, không ngọng, không tiếng địa phương Chủ động trong công việc, yêu thích việc chăm sóc khách hàng
Nam/Nữ tốt nghiệp chuyên ngành Dược hoặc sắp tốt nghiệp (hoàn thành lịch học, đáp ứng thời gian xoay ca)
Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel,..
Giọng nói dễ nghe, không ngọng, không tiếng địa phương
Chủ động trong công việc, yêu thích việc chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực bán lẻ dược phẩm Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không ngừng phát triển cùng sự lớn mạnh không ngừng của công ty Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được đào tạo theo chính sách công ty, hỗ trợ các khoá đào tạo chuyên sâu - Coursera, Udemy,... Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, Lương tháng 13...
Làm việc tại một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực bán lẻ dược phẩm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không ngừng phát triển cùng sự lớn mạnh không ngừng của công ty
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được đào tạo theo chính sách công ty, hỗ trợ các khoá đào tạo chuyên sâu - Coursera, Udemy,...
Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, Lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-xu-ly-don-hang-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job233667
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 19/11/2025
Bắc Ninh 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Marketing Freyssinet Viet Nam Co.Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Freyssinet Viet Nam Co.Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Imarket Viet Nam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Bibus Vietnam E & C Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Bibus Vietnam E & C Co., Ltd.
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Kế Toán Thuế - Kiểm Toán Com.pt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Kế Toán Thuế - Kiểm Toán Com.pt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Công Nghệ Phú Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Phú Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,400 - 2,000 USD Navigos Search
1,400 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 980 - 1,500 USD SAPP Academy
980 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Toupee Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Toupee Corp
12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Asia Sky Am.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Asia Sky Am.VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản G6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Bất động sản G6
6 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Immigration Pathway Pioneer làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Immigration Pathway Pioneer
Trên 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu JobsGO Recruit
9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu JobsGO Recruit
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm