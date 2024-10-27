Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận – phản hồi – xử lý đơn hàng vận hành hiệu quả, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, qua đó đóng góp vào sự thành công của mô hình công ty phân phối. Vị trí này chịu trách nhiệm hoàn toàn về quá trình tiếp nhận – Phản hồi – Xử lý đơn hàng trên hệ thống phần mềm của Công ty Check các yêu cầu của khách hàng về thông tin sản phẩm: báo HSD, khích thước, tồn kho, số lượng có thể giao các sản phẩm khách hàng yêu cầu. Lên đơn hàng sau hi khách hàng chốt số lượng, báo số tiền khách thanh toán. Xử lý đơn hàng, làm việc Gtexpress để giao hàng đúng deadline cho khách Phản hồi khách hàng về tình trạng đơn hàng, thời gian giao hàng Tiếp nhận xử lý các vấn đề sau khi giao hàng: đổi, trả sản phẩm sau khi giao hàng, xử lý hóa đơn khi xảy ra sai sót Xuất hóa đơn (bao gồm HĐ bán hàng, khuyến mãi, Sampling,....) Upload duyệt HĐ trên web Bkav, đảm bảo hóa đơn xuất đầy đủ trên hệ thống và web Xử lý các hóa đơn lỗi, xuất thay thế,... Kiểm tra lại hóa đơn và làm việc với các bên liên quan nếu hóa đơn gặp vấn đề Trực tiếp liên hệ với dịch vụ hóa đơn để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công việc xuất HĐ

