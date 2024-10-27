Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH HYPERION
- Hồ Chí Minh: 1282A Phạm Văn Đồng, Linh Tây, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp nhận – phản hồi – xử lý đơn hàng vận hành hiệu quả, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, qua đó đóng góp vào sự thành công của mô hình công ty phân phối.
Vị trí này chịu trách nhiệm hoàn toàn về quá trình tiếp nhận – Phản hồi – Xử lý đơn hàng trên hệ thống phần mềm của Công ty
Check các yêu cầu của khách hàng về thông tin sản phẩm: báo HSD, khích thước, tồn kho, số lượng có thể giao các sản phẩm khách hàng yêu cầu.
Lên đơn hàng sau hi khách hàng chốt số lượng, báo số tiền khách thanh toán.
Xử lý đơn hàng, làm việc Gtexpress để giao hàng đúng deadline cho khách
Phản hồi khách hàng về tình trạng đơn hàng, thời gian giao hàng
Tiếp nhận xử lý các vấn đề sau khi giao hàng: đổi, trả sản phẩm sau khi giao hàng, xử lý hóa đơn khi xảy ra sai sót
Xuất hóa đơn (bao gồm HĐ bán hàng, khuyến mãi, Sampling,....)
Upload duyệt HĐ trên web Bkav, đảm bảo hóa đơn xuất đầy đủ trên hệ thống và web
Xử lý các hóa đơn lỗi, xuất thay thế,...
Kiểm tra lại hóa đơn và làm việc với các bên liên quan nếu hóa đơn gặp vấn đề
Trực tiếp liên hệ với dịch vụ hóa đơn để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công việc xuất HĐ
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chuyên ngành: Kế toán
• Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
• Ngoại ngữ:Không yêu cầu
• Tin học: Sử dụng tốt Exel, Word
• Siêng năng
• Cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH HYPERION Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13, theo quy định;
Được cấp trang thiết bị hoặc phụ cấp thiết bị làm việc đầy đủ;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Chính sách nghỉ mát hè/ khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Tham gia bảo hiểm PVI, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
Được đào tạo kiến thức, kĩ năng, phần mềm trong quá trình thực hiện công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYPERION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
