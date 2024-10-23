Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công Ty TNHH RECHIC
- Hồ Chí Minh: 480F Cao Thắng nối dài, phường 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với bộ phận Sale, Kho hàng để xử lý và đóng gói đơn hàng: online, website, TMĐT...
Quản lý, điều phối, giám sát công việc vận hành đơn hàng đúng tiến độ
Trực tiếp lập báo cáo cho cấp trên các chỉ số vận hành theo KPIs
Chịu trách nhiệm xử lý các về vấn đề của đơn hàng (Chất lượng, Thời gian vận chuyển, tình trạng đơn hàng...) từ bộ phận Sale, CSKH, Kho hàng.
Đề xuất xây dựng và cập nhật quy trình vận chuyển và quản lý đối tác vận chuyển để đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả.
Quản lý đối soát tình trạng đơn hàng ngày/tuần/tháng.
Kiểm kho và báo cáo định kỳ khi có yêu cầu (hàng ngày/tuần/tháng), đảm bảo các chỉ số kiểm kê trong mức cho phép.
Hỗ trợ cấp quản lý trong việc thiết lập các quy trình liên quan đến hoạt động của bộ phận.
Đảm bảo các yêu cầu công việc từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng quản lý đội nhóm tốt;
Có khả năng đánh giá và phân tích số liệu;
Hiểu biết về cách thức vận hành của hệ thống TMĐT, online.
Có tư duy logic;
Khả năng đề xuất giải pháp và ra quyết định;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Nhanh nhẹn, trung thực, bao quát, chủ động và có trách nhiệm.
Quản lý công việc tốt và chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.
- Phép năm: 12 ngày / năm.
- Happy Hour: hàng tháng
- Mua hàng nội bộ với chính sách ưu đãi hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
