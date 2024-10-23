Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty TNHH LTS Global Digital Services làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

LTS Group được thành lập tháng 10 năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm cung cấp hai dịch vụ chính bao gồm dịch vụ Kiểm thử, Phát triển phần mềm và dịch vụ Xử lý dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo cho khách hàng trên toàn cầu. Hiện LTS tuyển Nhân viên xử lý dữ liệu hình ảnh với Mô tả công việc:

- Đánh dấu các đối tượng ảnh theo quy tắc cho trước

- Trích xuất ra các định dạng theo yêu cầu để làm đầu vào cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

- Báo cáo kết quả công việc với trưởng dự án

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng

Kiên trì và cẩn thận

Ưu tiên có kinh nghiệm về xử lý dữ liệu hình ảnh

Độ tuổi: 18 -25 tuổi

Tại Công ty TNHH LTS Global Digital Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 6 - 8 triệu/tháng

- Xét tăng lương 2 lần/năm. Tổng tháng lương 13-14 tháng/năm

- Làm trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

- Có quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN theo đúng quy định của nhà nước.

- Hoạt động teambuilding, Summer holiday, Year-end party,...Chilling time hàng tháng

- Kiểm tra sức khỏe một năm một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LTS Global Digital Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin