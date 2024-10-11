Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Sử dụng công cụ có sẵn để xử lý dữ liệu, hình ảnh

- Đánh dấu các đối tượng dữ liệu, ảnh theo hướng dẫn và quy tắc quy định

- Trích xuất ra các định dạng theo yêu cầu để làm đầu vào cho các hệ thống thông minh.

- Xử lý các dữ liệu đầu vào cho hệ thông tự động thông minh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính xách tay (laptop), sử dụng thành thạo máy tính

- Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi và làm việc nhóm.

- Nắm bắt công việc nhanh, thích học hỏi, tìm tòi, khám phá cái mới trong công việc

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn mới

- Có kỹ năng tốt trong việc tự học, tự nghiên cứu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA Thì Được Hưởng Những Gì

-Tông thu nhập sẽ hưởng theo sản lượng: Sản lượng ảnh xử lý được nhân đơn giá sản phẩm

- Thu nhập trung bình Full time: 5.500.000đ - 8.500.000đ - Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án, team building, các chế độ đấy đủ theo Luật hiện hành. - Được hưởng quyền lợi tương ứng với công việc đảm nhiệm và năng lực thực tế, có cơ hội làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, phát triển lên các vị trí trưởng nhóm, phụ trách dự án, phát triển các kỹ năng mềm. - Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 - 17:30) và 2 ngày thứ 7 trong tháng. - Môi trường làm việc năng động, trẻ trung với đội ngũ các bạn trẻ 9x. Luôn được học tập, trau dồi kiến thức, có cơ hội phát triển khả năng bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA

