Tuyển Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2384/27 Quốc lộ 1, KP. 5, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhập liệu và xử lý hồ sơ

- Kiểm tra và quản lý hồ sơ, các thông tin dữ liệu khách hàng

- Trực Hotline/Tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của HTX.

- Tư vấn – hướng dẫn Khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của HTX.

- Hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng thuộc phạm vi quản lý cũng như lắng nghe ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn.

- Xây dựng nguồn đối tác từ các Kênh online/offline và nguồn giới thiệu hiệu quả.

- Thực hiện Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

- Báo cáo công việc Tháng các hạng mục trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Có giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm online ( Excel/ Google Sheet / Dirve....) Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến dịch vụ Khách hàng là một lợi thế.

Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10 triệu/tháng (Deal theo năng lực) Thời gian thử việc: 02 tháng (Nhận 85% lương chính thức) Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ khi kí hợp đồng chính thức Lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. Xem xét tăng lương 1 lần/năm (thương lượng trên năng lực) Team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.