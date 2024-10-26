Tuyển Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nhập liệu trên excel; Xử lý và check data dựa trên data của Khách hàng trên hệ hống Xử lý và gia công dữ liệu theo yêu cầu của Khách hàng Làm nghiệp vụ hoặc kiểm tra thông tin tiếng Nhật

Nhập liệu trên excel;

Xử lý và check data dựa trên data của Khách hàng trên hệ hống

Xử lý và gia công dữ liệu theo yêu cầu của Khách hàng

Làm nghiệp vụ hoặc kiểm tra thông tin tiếng Nhật

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N2 Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc. Có thể làm việc ngày lễ, tết Sử dụng thành thạo máy tính, microsoft office, tốc độ đánh máy nhanh

Trình độ tiếng Nhật N2

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Có thể làm việc ngày lễ, tết

Sử dụng thành thạo máy tính, microsoft office, tốc độ đánh máy nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gộp bao gồm:

+ Lương cơ bản: 5.050.000 VNĐ/tháng

+ Phụ cấp tiếng Nhật với JLPT N2: 2.000.000 VNĐ/tháng;

+ KPI: 2.000.000 VNĐ/tháng (theo chính sách của Dự án)

Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty; Review lương hàng năm theo năng lực; Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty; Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,... Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính phục vụ công việc; Cơ hội được đào tạo nâng cao, thăng tiến trong công việc;

Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;

Review lương hàng năm theo năng lực;

Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty;

Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,...

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

Được trang bị máy tính phục vụ công việc;

Cơ hội được đào tạo nâng cao, thăng tiến trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin