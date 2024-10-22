Tuyển Dịch vụ du lịch Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup
- Hà Nội: Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Chịu trách nhiệm xử lý bộ hồ sơ du học Hàn Quốc
Làm việc với khách hàng về toàn bộ các giấy tờ cần thiết và quy trình, thủ tục xin thư mời nhập học, và các quy trình liên quan như khám sức khỏe, nộp hồ sơ.
Phối hợp cùng Tư vấn viên trong việc đưa ra phương án hỗ trợ khách hàng về kế hoạch học tập, tài chính, Visa.
Hỗ trợ chuẩn bị phỏng vấn xin Visa bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ yêu cầu.
Tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học Hàn Quốc
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự trong lĩnh vực xử lý hồ sơ du học Hàn Quốc.
Kỹ năng xử lý tình huống nhanh
Tin học văn phòng thành thạo
Hợp tác, hòa đồng
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng + thưởng xuất cảnh + thưởng năm.
Tham gia BHXH theo quy định.
Thưởng lễ, tết, nghỉ lễ, tết theo quy định.
Tham gia team building hàng năm, nghỉ mát cùng công ty 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
