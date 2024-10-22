Tuyển Dịch vụ du lịch Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm xử lý bộ hồ sơ du học Hàn Quốc Làm việc với khách hàng về toàn bộ các giấy tờ cần thiết và quy trình, thủ tục xin thư mời nhập học, và các quy trình liên quan như khám sức khỏe, nộp hồ sơ. Phối hợp cùng Tư vấn viên trong việc đưa ra phương án hỗ trợ khách hàng về kế hoạch học tập, tài chính, Visa. Hỗ trợ chuẩn bị phỏng vấn xin Visa bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ yêu cầu. Tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học Hàn Quốc Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự trong lĩnh vực xử lý hồ sơ du học Hàn Quốc. Kỹ năng xử lý tình huống nhanh Tin học văn phòng thành thạo Hợp tác, hòa đồng Cẩn thận, tỉ mỉ

Quyền Lợi

Lương cứng: 10.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng + thưởng xuất cảnh + thưởng năm. Tham gia BHXH theo quy định. Thưởng lễ, tết, nghỉ lễ, tết theo quy định. Tham gia team building hàng năm, nghỉ mát cùng công ty 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển

