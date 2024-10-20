Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ học sinh từ bộ phận tuyển sinh Lên kế hoạch tiến độ xử lý hồ sơ Hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ gửi sang trường lấy thư mời nhập học Hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ nộp phỏng vấn visa Hướng dẫn học sinh chú ý trước khi nhập cảnh Hướng dẫn học sinh làm thủ tục nhập cảnh sang Đài Loan Lưu trữ hồ sơ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Độ tuổi: 22-30 Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Biết tiếng Anh, Trung là 1 lợi thế) Kỹ năng xử lý tình huống tốt, tư duy logics tốt Thái độ ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc Thành thạo tin học văn phòng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về du học là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo năng lực, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, hoa hồng theo doanh thu công việc (8-10tr/tháng) Hưởng các chế độ Phúc lợi khác: Lương tháng thứ 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỷ, thăm ốm... Thăm quan, nghỉ mát, du lịch 1 lần/ năm Hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo trước khi bắt đầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

