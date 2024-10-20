Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức
- Hà Nội: Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ học sinh từ bộ phận tuyển sinh
Lên kế hoạch tiến độ xử lý hồ sơ
Hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ gửi sang trường lấy thư mời nhập học
Hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ nộp phỏng vấn visa
Hướng dẫn học sinh chú ý trước khi nhập cảnh
Hướng dẫn học sinh làm thủ tục nhập cảnh sang Đài Loan
Lưu trữ hồ sơ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Độ tuổi: 22-30
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Biết tiếng Anh, Trung là 1 lợi thế)
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, tư duy logics tốt
Thái độ ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về du học là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Theo năng lực, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, hoa hồng theo doanh thu công việc (8-10tr/tháng)
Hưởng các chế độ Phúc lợi khác: Lương tháng thứ 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỷ, thăm ốm...
Thăm quan, nghỉ mát, du lịch 1 lần/ năm
Hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo trước khi bắt đầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
