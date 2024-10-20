Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ học sinh từ bộ phận tuyển sinh Lên kế hoạch tiến độ xử lý hồ sơ Hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ gửi sang trường lấy thư mời nhập học Hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ nộp phỏng vấn visa Hướng dẫn học sinh chú ý trước khi nhập cảnh Hướng dẫn học sinh làm thủ tục nhập cảnh sang Đài Loan Lưu trữ hồ sơ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Độ tuổi: 22-30 Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Biết tiếng Anh, Trung là 1 lợi thế) Kỹ năng xử lý tình huống tốt, tư duy logics tốt Thái độ ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc Thành thạo tin học văn phòng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về du học là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo năng lực, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, hoa hồng theo doanh thu công việc (8-10tr/tháng) Hưởng các chế độ Phúc lợi khác: Lương tháng thứ 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỷ, thăm ốm... Thăm quan, nghỉ mát, du lịch 1 lần/ năm Hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo trước khi bắt đầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

