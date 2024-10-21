Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực tiếp gặp gỡ, giải thích quy trình, thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị cho khách hàng. Tiếp nhận, sắp xếp, xử lý hoàn thiện hồ sơ khách hàng phù hợp với yêu cầu. (visa, định cư,...). Chủ động xử lý và tham mưu cho Ban giám đốc và các phòng ban Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao với khách hàng để chuẩn bị hồ sơ đảm bảo yêu cầu. Làm việc trực tiếp với các đối tác, cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý hồ sơ cho khách hàng (Đại sứ quán, lãnh sự quán...) Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban giám đốc

Trực tiếp gặp gỡ, giải thích quy trình, thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị cho khách hàng.

Tiếp nhận, sắp xếp, xử lý hoàn thiện hồ sơ khách hàng phù hợp với yêu cầu. (visa, định cư,...).

Chủ động xử lý và tham mưu cho Ban giám đốc và các phòng ban Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao với khách hàng để chuẩn bị hồ sơ đảm bảo yêu cầu.

Làm việc trực tiếp với các đối tác, cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý hồ sơ cho khách hàng (Đại sứ quán, lãnh sự quán...)

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Có kỹ năng đọc hiểu, kiểm tra, kê khai hồ sơ. Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm

Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Có kỹ năng đọc hiểu, kiểm tra, kê khai hồ sơ.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ chính thức Thưởng: Thưởng quý/năm/KPI theo quy định của công ty. Cân bằng cuộc sống: làm từ thứ 2 - thứ 6, giờ làm việc linh hoạt (chọn thời gian làm việc phù hợp với cá nhân), bonding hàng tháng, văn hóa trẻ trung, sáng tạo, nhiệt huyết. Phát triển cá nhân: khám phá các quốc gia Châu Âu, làm việc với các chuyên gia hàng đầu, cơ hội thăng tiến & phát triển tầm nhìn.

Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ chính thức

Thưởng: Thưởng quý/năm/KPI theo quy định của công ty.

Thưởng:

Cân bằng cuộc sống: làm từ thứ 2 - thứ 6, giờ làm việc linh hoạt (chọn thời gian làm việc phù hợp với cá nhân), bonding hàng tháng, văn hóa trẻ trung, sáng tạo, nhiệt huyết.

Cân bằng cuộc sống:

Phát triển cá nhân: khám phá các quốc gia Châu Âu, làm việc với các chuyên gia hàng đầu, cơ hội thăng tiến & phát triển tầm nhìn.

Phát triển cá nhân:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin