Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B4.01.03 - CC Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện khai đơn và nộp visa các nước cho khách hàng; Hoàn thiện hồ sơ và xin visa cho khách hàng, tập trung chính ở 3 thị trường Mỹ, Canada, Úc. Check hồ sơ trước khi mang hồ sơ đi nộp; Đi đóng dấu tư pháp hồ sơ dịch thuật; Bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu từ LSQ; Cập nhật tình trạng hồ sơ lên drive; Hướng dẫn khách lăn tay (back-up); Cập nhật thông báo về visa các nước; Đọc/tìm hiểu qui định/qui trình nộp hồ sơ các nước; Báo cáo thực hiện công việc khi có yêu cầu; Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp ngành Kinh doanh, Du lịch...NGOẠI NGỮ ANH VĂN. Trên 1 năm kinh nghiệm xử lý visa du học, du lịch, định cư cho các thị trường Mỹ, Canada, Úc Ưu tiên có kinh nghiệm làm ngành du lịch hoặc ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10-12 triệu + Hoa hồng cao không giới hạn. Được hỗ trợ cơm trưa văn phòng suất 30.000đ. Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm, thưởng theo quy định của Nhà nước. Thưởng tháng lương thứ 13 và các ngày lễ, tết hàng năm. Xét tăng lương hàng năm. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Các chế độ khác: phụ cấp công việc, điện thoại, tổ chức sinh nhật, du lịch hằng năm,... Thời gian bắt đầu làm việc: Làm việc ngay sau khi qua phỏng vấn.

