Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VĂN LANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42/5 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận Hồ sơ xin visa đi các nước theo diện du lịch/công tác/thăm thân từ phòng kinh doanh.

- Thực hiện các công việc tiếp nhận, xử lý giấy tờ, lưu trữ Hồ sơ của khách hàng.

- Thực hiện xử lý Hồ sơ theo các quy định, yêu cầu, thời hạn, thủ tục của từng trường hợp cụ thể.

- Quản lý, theo dõi và nhắc nhở khách hàng hoàn thiện và bổ sung các tài liệu, hồ sơ cho đến khi nhận Visa.

- Tìm hiểu, cập nhật thông tin mới nhất từ Trung tâm xin visa / ĐSQ/ LSQ.

- Hướng dẫn thủ tục, quy trình và hỗ trợ cho khách hàng đi nộp hồ sơ ở Trung tâm/ ĐSQ / LSQ.

- Theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong suốt quá trình xử lý Hồ sơ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên. Chuyên ngành: Biên phiên dịch, Tiếng Anh, Du lịch, Ngôn ngữ Anh,... - Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. - Cẩn thận, tỉ mỉ, cầu toàn, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

- Xử lý tình huống nhanh chóng, nhạy bén

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VĂN LANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định Công ty.

- Du lịch hàng năm (trong nước/ nước ngoài dựa vào tình hình kinh doanh của công ty).

- Xét tăng lương hằng năm theo năng lực và theo quy định Công ty.

- Mức lương: Thương lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VĂN LANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin