Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH WELLSTAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH WELLSTAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xuất- nhập khẩu hàng hoá như tờ khai, invoice, packing list, giấy chứng nhận liên quan...
- Làm các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.
- Phối hợp với các đơn vị sản xuất của nhà máy để sắp xếp lô hàng.
- Liên hệ công ty vận chuyển đến nhận hàng tại nhà máy.
- Theo dõi tình trạng lô hàng.
- Các công việc liên quan khác do cấp trên giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên biết tiếng Trung, giao tiếp thành thạo, tiếng Anh
- Có kinh nghiệm làm chứng từ xuất nhập khẩu.
- Trình độ: tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, trung thực.
- Thành thạo Excel và Word.
- Chủ động trong công việc và có khả năng làm việc dưới áp lực.
Tại CÔNG TY TNHH WELLSTAND Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Lương cơ bản + các khoản phụ cấp.
- Quyền lợi: Được tham gia BHXH đầy đủ, thưởng các ngày lễ tết, phụ cấp,...theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, được học hỏi thêm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELLSTAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
