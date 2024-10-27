Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LOGISALL VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: toà CEO tower Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Khai báo hải quan điện tử các loại hình
- Làm các nghiệp vụ: book tàu, phát hành Bill, làm SI, debit, giấy báo hàng đến, khai emanifest (nếu có),..
- Theo dõi lịch hàng nhập, hàng xuất đảm bảo hàng giao đúng yêu cầu của khách, tư vấn thủ tục hải quan cho khách hàng.
- Điều phối vận tải, sắp xếp kế hoạch lấy hàng/ trả hàng (nếu có)
- Kết hợp với ban lãnh đạo, các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh đến lô hàng đang xử lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm thực tế trên 3 năm
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên giao tiếp tiếng anh/hàn
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên giao tiếp tiếng anh/hàn
Tại CÔNG TY TNHH LOGISALL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT... đầy đủ full lương Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp. Nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm, nghỉ thai sản theo luật lao động Team bulding, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Đóng BHXH, BHYT... đầy đủ full lương
Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp.
Nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm, nghỉ thai sản theo luật lao động
Team bulding, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Đóng BHXH, BHYT... đầy đủ full lương
Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp.
Nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm, nghỉ thai sản theo luật lao động
Team bulding, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISALL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI