Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà CEO tower Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Khai báo hải quan điện tử các loại hình

- Làm các nghiệp vụ: book tàu, phát hành Bill, làm SI, debit, giấy báo hàng đến, khai emanifest (nếu có),..

- Theo dõi lịch hàng nhập, hàng xuất đảm bảo hàng giao đúng yêu cầu của khách, tư vấn thủ tục hải quan cho khách hàng.

- Điều phối vận tải, sắp xếp kế hoạch lấy hàng/ trả hàng (nếu có)

- Kết hợp với ban lãnh đạo, các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh đến lô hàng đang xử lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm thực tế trên 3 năm

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên giao tiếp tiếng anh/hàn

Tại CÔNG TY TNHH LOGISALL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT... đầy đủ full lương Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp. Nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm, nghỉ thai sản theo luật lao động Team bulding, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISALL VIỆT NAM

