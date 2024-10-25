Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 11 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 trung kính , Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

+ Theo dõi tiến độ hàng về đảm bảo hàng về đúng tiến độ, chất lượng và số lượng. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng nhập khẩu trong quá trình vận chuyển.

+ Tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ hàng hóa với số lượng thực tế. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

+ Theo dõi đơn hàng, liên hệ với bên vận chuyển và đảm bảo lịch giao nhận hàng theo đúng yêu cầu.

+ Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

+ Lưu trữ chứng từ và kiểm tra chi phí xuất nhập khẩu hàng hoá.

+ Hoàn thành chứng từ xuất khẩu gửi Khách hàng

Kiểm tra hoàn thiện hợp đồng, thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán,...

+ Làm việc với Bên Logistics để khai báo hải quan.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu, phản hồi báo cáo ngay các phát sinh vướng mắc.

+ Báo cáo công việc đang thực hiện hàng ngày. Đề xuất phương án giải quyết vướng mắc (nếu có).

+ Đề nghị thanh toán các khoản

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Sinh năm từ 1986 đến 1998

- Khả năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ nặng Tiếng Anh cơ bản

- Đọc hiểu chứng từ XNK...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECO CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 11.000.0000 - 14.000.0000

- Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định NCC

- Nghỉ mát một lần. Được nghỉ, thưởng lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECO CAPITAL

