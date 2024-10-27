Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

- Nhận FC của kinh doanh hàng tháng, check tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng

- Chuẩn bị hồ sơ mở tờ khai hải quan, làm việc với FWD và hải quan,..cho đến khi hàng về đến kho

- Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

- Làm việc với các bên NCC khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn

- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng

Nam/Nữ

- 1999 - 1986

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về Xuất Nhập Khẩu

- Sử dụng tốt tiếng Trung

- Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và đàm phán tốt

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Mức lương 12.000.000 - 14.000.000

- Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng) - Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn - Thời hạn trả lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng - Tham gia Bảo hiểm - 12 Ngày phép năm - Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước - Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ - Định kỳ xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm - Tham gia các hoạt động nội bộ, sự kiện, du lịch hằng năm của công ty

