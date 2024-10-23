Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 11 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chuẩn bị hồ sơ xin CO. Lập bảng kê, phụ lục X, đơn xin cấp CO, khai báo ecosys, comis... Kiểm tra số lượng trên tờ khai nhập, hóa đơn GTGT liên quan CO. Làm bảng trừ lùi nguyên vật liệu. Liên hệ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan C/O. Các công việc khác liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong xin CO. Tốt nghiệp Đại học các ngành Thương mại, Kinh tế, Xuất Nhập Khẩu, Quản trị kinh doanh, vv... Hiểu quy định pháp luật về FTA. Có trách nhiệm với công việc. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh ở mức cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12.000.000 VND – 15.000.000 VND. Ăn cơm trưa và quầy đồ ăn vặt tại văn phòng. Công ty cung cấp laptop/PC và các vật dụng văn phòng phẩm. Được đóng bảo hiểm xã hội 100%. 12 ngày nghỉ phép/năm. Môi trường trẻ trung, linh hoạt và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

