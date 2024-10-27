Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Tiếp nhận yêu cầu báo giá, và cung cấp báo giá. Dự đoán các vấn đề khác nhau ảnh hưởng đến các lô hàng đặt trước, và giao tiếp và theo dõi cho đến khi có kết quả.

2. Tìm kiếm, phát triển và duy trì nhà cung cấp. 3. Hỗ trợ theo dõi tình trạng của tất cả hàng hóa trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu, dự đoán các vấn đề bất thường của hàng hóa trong quá trình vận chuyển và giao tiếp và theo dõi cho đến khi có kết quả 4. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán của mỗi đơn hàng giao nhận đối với nhà cung cấp và đối với khách hàng để giao cho kế toán kiểm tra, đối chiếu, và xác nhận. Hỗ trợ theo dõi tất cả các hoạt động rà soát hóa đơn liên quan đến xuất nhập khẩu, thu tiền và thu nợ. 5. Các vấn đề khác do người đứng đầu giao

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cao đẳng trở lên, 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa container, hàng rời/vận hành hàng không/sở hữu nguồn lực nhà cung cấp phong phú, và nhạy cảm với giá cả. 2. Quen thuộc với quy trình vận hành xuất nhập khẩu của vận tải đường biển, đường hàng không, đường bộ.

3. Có kinh nghiệm khai báo hải quan là lợi thế (Hiểu biết các thủ tục nhập khẩu xuất khẩu của các loại hàng hóa khác nhau) 4. Làm việc cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, logic chặt chẽ, tư duy nhanh, có khả năng phản ứng nhanh với các tình huống bất thường và chủ động giải quyết các vấn đề, và triển khai chúng tại chỗ. Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, thái độ làm việc nhóm tốt 5. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng 6. Tùy theo nhu cầu công việc cụ thể, 7. Có khả năng phối hợp chặt chẽ với bộ phận phụ trách hải quan. 8. Tiếng Anh thành thạo (thêm tiếng Trung là lợi thế)

Tại Gosonic Supply Chain (Vietnam) co., ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 20 triệu/ tháng hoặc thương lượng theo trình độ ngoại ngữ và năng lực ứng viên. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h, nghỉ trưa 1h), sáng T7 (8h – 12h) Tham gia bảo hiểm khi làm việc chính thức theo quy định của Luật lao động Việt Nam Du lịch hàng năm cùng công. Lương tháng 13 và một số quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Gosonic Supply Chain (Vietnam) co., ltd

