Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Đường 34B, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

HÀNG XUẤT:

Nhận thông tin từ bộ phận hàng xuất, theo dõi lịch trình, chuẩn bị hồ sơ kiểm dịch Làm thủ tục khai báo hải quan các lô hàng, theo dõi thanh lý hải quan Thu thập chứng từ (bill, chứng thư chất lượng, phyto) để giao cho ngân hàng hoặc khách hàng Am hiểu về các quy định liên quan đến xuất xứ hàng hoá để cấp C/O nếu có yêu cầu

HÀNG NHẬP:

Nhận thông tin hợp đồng từ bộ phận trên, theo dõi lịch trình, chứng từ, cập nhật lộ trình lô hàng Khai báo hải quan và kiểm dịch thực vật Kiểm dịch tại cảng (nếu có), xử lý các thủ tục để nhập hàng Theo dõi lộ trình vận chuyển để cập nhật tiến độ cho nhà máy, hoàn thành hồ sơ của 1 bộ chứng từ hàng nhập Lưu trữ, báo cáo sản lượng xuất nhập hàng tháng, xuất nhập tồn hải quan Báo cáo quyết toán hải quan

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, logistics, kinh tế... Có kinh nghiệm từ 02 năm trở trên trong lĩnh vực khai báo hải quan, chứng từ Tiếng Anh tốt Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng nông sản (hạt điều), nắm rõ nghiệp vụ về hàng SXXK, có kinh nghiệm xin các giấy phép chuyên ngành liên quan như C/O, phyto, phumi... Có kinh nghiệm xử lý khéo léo các trường hợp phát sinh Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, sức khoẻ tốt, cẩn thận và sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 - 15 triệu (trao đổi khi phỏng vấn) Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức. Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết ...) theo quy định của pháp luật Thưởng theo năng lực, lương Tháng 13,... các quyền lợi khác theo quy định của Công ty Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, sáng T7 có thể làm việc tại nhà nếu không phát sinh cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.