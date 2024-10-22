Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56 Đường 34B, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

HÀNG XUẤT:
Nhận thông tin từ bộ phận hàng xuất, theo dõi lịch trình, chuẩn bị hồ sơ kiểm dịch Làm thủ tục khai báo hải quan các lô hàng, theo dõi thanh lý hải quan Thu thập chứng từ (bill, chứng thư chất lượng, phyto) để giao cho ngân hàng hoặc khách hàng Am hiểu về các quy định liên quan đến xuất xứ hàng hoá để cấp C/O nếu có yêu cầu
Nhận thông tin từ bộ phận hàng xuất, theo dõi lịch trình, chuẩn bị hồ sơ kiểm dịch
Làm thủ tục khai báo hải quan các lô hàng, theo dõi thanh lý hải quan
Thu thập chứng từ (bill, chứng thư chất lượng, phyto) để giao cho ngân hàng hoặc khách hàng
Am hiểu về các quy định liên quan đến xuất xứ hàng hoá để cấp C/O nếu có yêu cầu
HÀNG NHẬP:
Nhận thông tin hợp đồng từ bộ phận trên, theo dõi lịch trình, chứng từ, cập nhật lộ trình lô hàng Khai báo hải quan và kiểm dịch thực vật Kiểm dịch tại cảng (nếu có), xử lý các thủ tục để nhập hàng Theo dõi lộ trình vận chuyển để cập nhật tiến độ cho nhà máy, hoàn thành hồ sơ của 1 bộ chứng từ hàng nhập Lưu trữ, báo cáo sản lượng xuất nhập hàng tháng, xuất nhập tồn hải quan Báo cáo quyết toán hải quan
Nhận thông tin hợp đồng từ bộ phận trên, theo dõi lịch trình, chứng từ, cập nhật lộ trình lô hàng
Khai báo hải quan và kiểm dịch thực vật
Kiểm dịch tại cảng (nếu có), xử lý các thủ tục để nhập hàng
Theo dõi lộ trình vận chuyển để cập nhật tiến độ cho nhà máy, hoàn thành hồ sơ của 1 bộ chứng từ hàng nhập
Lưu trữ, báo cáo sản lượng xuất nhập hàng tháng, xuất nhập tồn hải quan
Báo cáo quyết toán hải quan

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, logistics, kinh tế... Có kinh nghiệm từ 02 năm trở trên trong lĩnh vực khai báo hải quan, chứng từ Tiếng Anh tốt Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng nông sản (hạt điều), nắm rõ nghiệp vụ về hàng SXXK, có kinh nghiệm xin các giấy phép chuyên ngành liên quan như C/O, phyto, phumi... Có kinh nghiệm xử lý khéo léo các trường hợp phát sinh Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, sức khoẻ tốt, cẩn thận và sắp xếp công việc tốt.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, logistics, kinh tế...
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở trên trong lĩnh vực khai báo hải quan, chứng từ
Tiếng Anh tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng nông sản (hạt điều), nắm rõ nghiệp vụ về hàng SXXK, có kinh nghiệm xin các giấy phép chuyên ngành liên quan như C/O, phyto, phumi...
Có kinh nghiệm xử lý khéo léo các trường hợp phát sinh
Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, sức khoẻ tốt, cẩn thận và sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 - 15 triệu (trao đổi khi phỏng vấn) Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức. Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết ...) theo quy định của pháp luật Thưởng theo năng lực, lương Tháng 13,... các quyền lợi khác theo quy định của Công ty Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, sáng T7 có thể làm việc tại nhà nếu không phát sinh cần thiết.
Thu nhập: 13 - 15 triệu (trao đổi khi phỏng vấn)
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết ...) theo quy định của pháp luật
Thưởng theo năng lực, lương Tháng 13,... các quyền lợi khác theo quy định của Công ty
Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, sáng T7 có thể làm việc tại nhà nếu không phát sinh cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRUNG HIẾU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Đường 34B, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

