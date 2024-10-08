Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 đường 23 Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1) Quản lý quy trình, xử lý thủ tục hải quan xuất nhập khẩu.

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng của các lô hàng xuất/nhập khẩu, lập kế hoạch để xử lý thủ tục Hải Quan. Thảo luận với Ban lãnh đạo, các bộ phận liên quan, với Forwarder & khách hàng để lập kế hoạch giao nhận. Luôn theo dõi sát để đảm bảo lịch trình giao nhận.

- Quản lý dữ liệu xuất/nhập khẩu của công ty. Thực hiện sắp xếp, lưu trữ chứng từ XNK theo luật định

- Cập nhật quy định, luật định Hải quan và các bộ ngành liên quan để đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam

2) Quản lý kho nguyên vật liệu của công ty

3) Công việc chung:

- Thực hiện các hoạt động phiên dịch tiếng Nhật khác theo yêu cầu từ cấp trên

- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. 25-33 tuổi Bắt buộc trình độ: ĐH, ưu tiên XNK, kinh tế thương mại, luật, tài chính, kế toán. Yêu cầu ngoại ngữ tiếng Nhật N2 trở lên, biết thêm tiếng Anh là lợi thế. Bắt buộc sử dụng tin học văn phòng: Powerpoint, excel, word. Kinh nghiệm: Có trên 3 năm kinh nghiệm cứng liên quan cả mảng xuất và nhập trong các công ty sản xuất, gia công nước ngoài. Tính cách cẩn thận, có ý thức & trách nhiệm với công việc Có khả năng quản lý, giải quyết vấn đề, đàm phán với các bên liên quan

Nữ. 25-33 tuổi

Bắt buộc trình độ: ĐH, ưu tiên XNK, kinh tế thương mại, luật, tài chính, kế toán.

Yêu cầu ngoại ngữ tiếng Nhật N2 trở lên, biết thêm tiếng Anh là lợi thế.

Bắt buộc sử dụng tin học văn phòng: Powerpoint, excel, word.

Kinh nghiệm: Có trên 3 năm kinh nghiệm cứng liên quan cả mảng xuất và nhập trong các công ty sản xuất, gia công nước ngoài.

Tính cách cẩn thận, có ý thức & trách nhiệm với công việc

Có khả năng quản lý, giải quyết vấn đề, đàm phán với các bên liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và nghỉ các ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động. Tham gia công đoàn và hưởng các chế độ của công đoàn. Chế độ thăm hỏi khác: cưới xin, ma chay, ốm đau... Chế độ tăng lương: Hàng năm đánh giá tăng lương, thăng chức sau đánh giá hàng năm. Chế độ thưởng : 1 năm 1 lần (chia làm 2 lần chuyển thưởng sau đánh giá định kỳ).

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và nghỉ các ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động.

Tham gia công đoàn và hưởng các chế độ của công đoàn.

Chế độ thăm hỏi khác: cưới xin, ma chay, ốm đau...

Chế độ tăng lương: Hàng năm đánh giá tăng lương, thăng chức sau đánh giá hàng năm.

Chế độ thưởng : 1 năm 1 lần (chia làm 2 lần chuyển thưởng sau đánh giá định kỳ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin