Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà Trùm Nguyên Liệu
- Số 226A La Thành
- Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kết nối và xử lý công việc về hàng hóa với các đối tác/ nhà cung cấp nước ngoài (sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh)
Thực hiện/ phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình nhập khẩu hàng hóa
Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.
Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Từ 31-36 tuổi,
Thành thạo tiếng Trung, biết thêm tiếng Anh là lợi thế
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệp làm việc liên quan đến xuât nhập khẩu
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 15tr-20 triệu/tháng
Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)
Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
