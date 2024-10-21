Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Trùm Nguyên Liệu - Số 226A La Thành - Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kết nối và xử lý công việc về hàng hóa với các đối tác/ nhà cung cấp nước ngoài (sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh) Thực hiện/ phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình nhập khẩu hàng hóa Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Kết nối và xử lý công việc về hàng hóa với các đối tác/ nhà cung cấp nước ngoài (sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh)

Thực hiện/ phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình nhập khẩu hàng hóa

Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Độ tuổi: Từ 31-36 tuổi, Thành thạo tiếng Trung, biết thêm tiếng Anh là lợi thế Có ít nhất 01 năm kinh nghiệp làm việc liên quan đến xuât nhập khẩu Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Từ 31-36 tuổi,

Thành thạo tiếng Trung, biết thêm tiếng Anh là lợi thế

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệp làm việc liên quan đến xuât nhập khẩu

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15tr-20 triệu/tháng Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức. Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp. Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần) Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Thu nhập: Từ 15tr-20 triệu/tháng

Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)

Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin