Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Trùm Nguyên Liệu

- Số 226A La Thành

- Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kết nối và xử lý công việc về hàng hóa với các đối tác/ nhà cung cấp nước ngoài (sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh) Thực hiện/ phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình nhập khẩu hàng hóa Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý
Kết nối và xử lý công việc về hàng hóa với các đối tác/ nhà cung cấp nước ngoài (sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh)
Thực hiện/ phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình nhập khẩu hàng hóa
Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.
Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Độ tuổi: Từ 31-36 tuổi, Thành thạo tiếng Trung, biết thêm tiếng Anh là lợi thế Có ít nhất 01 năm kinh nghiệp làm việc liên quan đến xuât nhập khẩu Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Từ 31-36 tuổi,
Thành thạo tiếng Trung, biết thêm tiếng Anh là lợi thế
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệp làm việc liên quan đến xuât nhập khẩu
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15tr-20 triệu/tháng Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức. Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp. Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần) Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Thu nhập: Từ 15tr-20 triệu/tháng
Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)
Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 226A La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

