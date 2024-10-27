Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu như: vận đơn, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, ... Liên hệ và làm việc với các đơn vị liên quan như: hãng tàu, hãng hàng không, đại lý hải quan, ... Theo dõi tình trạng lô hàng và cập nhật thông tin cho các bộ phận liên quan Phối hợp với bộ phận kế toán để hoàn tất các thủ tục thanh toán liên quan đến xuất nhập khẩu Cập nhật và lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu theo quy định Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Có kiến thức cơ bản về quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo các chứng từ xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh Có kiến thức về khai báo hải quan điện tử Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

