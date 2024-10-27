Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
- Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật
Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu như: vận đơn, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, ...
Liên hệ và làm việc với các đơn vị liên quan như: hãng tàu, hãng hàng không, đại lý hải quan, ...
Theo dõi tình trạng lô hàng và cập nhật thông tin cho các bộ phận liên quan
Phối hợp với bộ phận kế toán để hoàn tất các thủ tục thanh toán liên quan đến xuất nhập khẩu
Cập nhật và lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu theo quy định
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kiến thức cơ bản về quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo các chứng từ xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh
Có kiến thức về khai báo hải quan điện tử
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
