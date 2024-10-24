Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường N3, Lô G, KCN Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Làm các chứng từ để xuất hàng sang Nhật. Kiểm tra debit note hàng tháng. Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 23 - 32 Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành ngoại thương/xuất nhập khẩu/kinh tế Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Am hiểu về quy trình xuất nhập khẩu. Có hiểu biết cơ bản về điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức thanh toán vận tải quốc tế. Kỳ vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm Thưởng trung bình năm: Từ 2-3 tháng lương (phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty) Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển Miễn phí bữa ăn giữa ca Sắp xếp xe đưa rước các huyện trong tỉnh BRVT và 1 số khu vực ở Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Sông Ray, Cẩm Mỹ) Có ký túc xá cho nhân viên nữ ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

