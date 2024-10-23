Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Cái Mép, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xử lý các thủ tục, chứng từ xuất nhập khẩu trên phần mềm ECUS5 - VNACCS

- Chuẩn bị các thủ tục, chứng từ cần thiết cho hoạt động xuất – nhập khẩu (hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, xin cấp C / O, xin đăng kí chất lượng sản phẩm, khai báo hóa chất, hun trùng, áp mã HS code...)

- Chịu trách nhiệm cho tất cả các quy trình xuất nhập khẩu như lập hồ sơ hải quan, sắp xếp lịch xếp dỡ container, xử lý phát sinh trong quá trình thông quan ...

- Giám sát hiện trường, kho bãi

- Phối hợp với các phòng ban khác nhằm bảo đảm thông suốt công việc và báo cáo

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, ngoại thương, ...

- Biết chuẩn bị bộ chứng từ để nộp Hải quan và khai báo hải quan trên phần mềm ECUS5 - VNACCS

- Hiểu biết nghiệp vụ: Ngoại thương, phân tích phân loại hàng hóa, trị giá HQ, vận tải, bảo hiểm, luật HQ và các văn bản liên quan

- Hiểu biết về quản lý chuyên ngành cho hàng hóa XNK; quy định cơ bản về quản lý NVL + TP

- Kinh nghiệm ít nhất 1 - 2 năm liên quan Logistics, Supply Chain hoặc lĩnh vực liên quan

- Năng động, có khả năng quản lý thời gian và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, phụ cấp điện thoại, xăng

- Tham gia BHXH 100% lương thực nhận, mua gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

- Thưởng tháng 13 + KPI, review tăng lương hàng năm.

- Team building, hiếu hỷ công đoàn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin