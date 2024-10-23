Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM
- Hà Nội: KCN Cái Mép, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm xử lý các thủ tục, chứng từ xuất nhập khẩu trên phần mềm ECUS5 - VNACCS
- Chuẩn bị các thủ tục, chứng từ cần thiết cho hoạt động xuất – nhập khẩu (hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, xin cấp C / O, xin đăng kí chất lượng sản phẩm, khai báo hóa chất, hun trùng, áp mã HS code...)
- Chịu trách nhiệm cho tất cả các quy trình xuất nhập khẩu như lập hồ sơ hải quan, sắp xếp lịch xếp dỡ container, xử lý phát sinh trong quá trình thông quan ...
- Giám sát hiện trường, kho bãi
- Phối hợp với các phòng ban khác nhằm bảo đảm thông suốt công việc và báo cáo
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết chuẩn bị bộ chứng từ để nộp Hải quan và khai báo hải quan trên phần mềm ECUS5 - VNACCS
- Hiểu biết nghiệp vụ: Ngoại thương, phân tích phân loại hàng hóa, trị giá HQ, vận tải, bảo hiểm, luật HQ và các văn bản liên quan
- Hiểu biết về quản lý chuyên ngành cho hàng hóa XNK; quy định cơ bản về quản lý NVL + TP
- Kinh nghiệm ít nhất 1 - 2 năm liên quan Logistics, Supply Chain hoặc lĩnh vực liên quan
- Năng động, có khả năng quản lý thời gian và giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH 100% lương thực nhận, mua gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
- Thưởng tháng 13 + KPI, review tăng lương hàng năm.
- Team building, hiếu hỷ công đoàn,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
