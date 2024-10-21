Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

- Thực hiện việc nghiên cứu thị trường quốc tế, tìm kiếm khách hàng mới ngoài lãnh thổ Việt Nam, xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu theo công ty đề ra.

- Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng quốc tế

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng xuất nhập khẩu trở lên . - Có khả năng phân tích thị trường quốc tế, phân khúc thị trường, định hướng sản phẩm. - Có tư duy lập chiến lược và kỹ năng bán hàng (sales) quốc tế. - Có phương pháp tiếp cận thị trường, khách hàng phù hợp. - Chăm chỉ, nhiệt tình, hiểu rõ lịch sử phát triển cty, những khó khăn, thuận lợi và chấp nhận các công việc startup hay các công việc hỗ trợ khác. - Có khả năng xử lý tình huống và chịu áp lực trong công việc - Tốt nghiệp Đại học các trường khối kinh tế, ngoại thương, Marketing - Giao tiếp và làm việc bằng tiếng Trung thành thạo.

- Yêu thích kinh doanh, có tham vọng và tầm nhìn lớn là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền tăng ca: theo quy định công ty

- Thưởng Lễ/Tết, thành tích

- Môi trường làm việc năng động, phát triển

- Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Quà tặng sinh nhật, liên hoan

- Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

- Xét nâng lương 1 năm/lần theo năng lực và khả năng cống hiến vào tháng 12 hàng

