Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp Trung Quốc để đàm phán, thương lượng về giá cả, điều khoản hợp đồng Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan, chuẩn bị chứng từ xuất nhập khẩu Biên phiên dịch tiếng Trung trong các cuộc họp, đàm phán với đối tác Dịch thuật các tài liệu, hợp đồng, email liên quan đến công việc từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại Hỗ trợ bộ phận marketing trong việc dịch thuật nội dung quảng cáo, truyền thông sang tiếng Trung Theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ

Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty

Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp Trung Quốc để đàm phán, thương lượng về giá cả, điều khoản hợp đồng

Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan, chuẩn bị chứng từ xuất nhập khẩu

Biên phiên dịch tiếng Trung trong các cuộc họp, đàm phán với đối tác

Dịch thuật các tài liệu, hợp đồng, email liên quan đến công việc từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại

Hỗ trợ bộ phận marketing trong việc dịch thuật nội dung quảng cáo, truyền thông sang tiếng Trung

Theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan Có kinh nghiệm 02 năm Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có chứng chỉ HSK 5 trở lên là một lợi thế Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt Thành thạo tin học văn phòng Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chịu được áp lực công việc cao

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm 02 năm

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có chứng chỉ HSK 5 trở lên là một lợi thế

Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp

Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15 triệu , thưởng theo hiệu quả công việc Được các chế độ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Mức lương 10-15 triệu , thưởng theo hiệu quả công việc

Được các chế độ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin