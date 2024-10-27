Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
- Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp Trung Quốc để đàm phán, thương lượng về giá cả, điều khoản hợp đồng
Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan, chuẩn bị chứng từ xuất nhập khẩu
Biên phiên dịch tiếng Trung trong các cuộc họp, đàm phán với đối tác
Dịch thuật các tài liệu, hợp đồng, email liên quan đến công việc từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại
Hỗ trợ bộ phận marketing trong việc dịch thuật nội dung quảng cáo, truyền thông sang tiếng Trung
Theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm 02 năm
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có chứng chỉ HSK 5 trở lên là một lợi thế
Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp
Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10-15 triệu , thưởng theo hiệu quả công việc
Được các chế độ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
