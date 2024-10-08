Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Long Biên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho CBNV và khách hàng vào mua hàng tại công ty nếu cần hoặc được yêu cầu. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho CBNV công ty như tư vấn, sơ cứu ban đầu và cấp thuốc thiết yếu ... Kiểm tra giấy khám sức khỏe của các CBNV mới vào làm việc, kiểm tra lại chỉ số BMI. Đảm bảo sức khỏe CBNV phải phù hợp với công việc mới tuyển dụng. Phối hợp với tổ chức chuyên môn kiểm tra sức khỏe hàng năm cho CBNV để phát hiện và khắc phục các vấn đề sức khỏe. Tổ chức các khóa học để nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, sơ cấp cứu, vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, môi trường... cho CBNV trong công ty; Tổ chức các khóa học về vệ sinh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, về sinh môi trường Bổ sung và đảm bảo các phương tiện, thuốc cần thiết ở các hộp thuốc sơ cấp cứu. Đề xuất, xây dựng các danh mục thuốc, thành phần, công dụng, khuyến nghị y tế của các sản phẩm dưỡng dược bảo sinh Theo dõi, cập nhật các sản phẩm y tế trên sổ sách, hoặc phần mềm. Đề xuất tiêu hủy các sản phẩm đã hết hạn sử dụng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành y sỹ, điều dưỡng;
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trở lên tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên:
Có 02 năm kinh nghiệm trở lên.
Nam cao: 1.65m đến 1.72m; Nữ: 1.58m - 1.65m, ngoại hình cân đối.
Có kinh nghiệm về y tế (khám, chữa bệnh, tư vấn nhiều loại bệnh).
Kỹ năng chăm sóc sức khỏe: Tiêm, khám, sơ bộ chuẩn đoán, truyền nước, cấp phát thuốc theo đơn.
Kỹ năng tư vấn sức khỏe, sơ cứu, cấp cứu
Trung thực, chăm chỉ nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 14 - 20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực), thử việc hưởng 100% lương, thưởng Lễ, Tết đầy đủ; chế độ Bảo hiểm Xã hội (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; chế độ nghỉ phép năm. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Bản thân và gia đình được công ty chăm sóc sức khỏe đặc biệt (chỉ có ở Bảo Tín Minh Châu) Ứng viên đến từ Thái Bình, Hà Nam có cơ hội trúng tuyển và có mức quyền lợi cao hơn từ 10% so với các ứng viên khác Mua các sản phẩm của công ty với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

