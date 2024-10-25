Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô A2 Trần Đăng Ninh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lưu mẫu thức ăn, ghi chép vào sổ sách đầy đủ.

- Kiểm tra công tác vệ sinh của trường học, các lớp, phòng học tủ bàn ghế, khăn ăn, ly uống nước, dụng cụ, đồ chơi của trẻ , kiểm tra các khu nhà vệ sinh, khu vui chơi của học sinh và trẻ đã đạt yêu cầu chưa.

- Thăm khám trẻ vào buổi sáng để nắm bắt kịp thời tình hình đau ốm của trẻ trong ngày, đồng thời ngăn chặn được dịch bệnh (nếu có) .

- Xử lí các trường hợp đau ốm, nhận thuốc của phụ huynh gửi cho học sinh uống (nếu có). Ghi sổ sách rõ ràng, đầy đủ.

- Cân đo cho học sinh, trẻ theo định kỳ.

- Xử lí trường hợp đau ốm thương tích của trẻ và học sinh trong khi ra chơi hoặc hoạt động ngoài trời.

- Kiểm tra, hỗ trợ quan sát giờ chia thức ăn và giờ ăn của trẻ theo đúng khẩu phần.

- Xử lí trường hợp đau ốm thương tích của trẻ và học sinh trong khi ra chơi hoặc hoạt động ngoài trời hay trong giờ học và giờ ra về.

- Làm các báo cáo tuần, tháng, đề xuất thêm thuốc (nếu hết)

- Làm các bảng tuyên truyền dịch bệnh các phòng chống theo mùa

- Hướng dẫn các lớp tuyên truyền dịch bệnh theo mùa cho phụ huynh nhận biết.

- Hướng dẫn kiểm tra công tác vệ sinh diệt muỗi khu Mầm non vào cuối ngày ,cuối tuần và cuối tháng bằng thuốc sát khuẩn vệ sinh sạch sẽ.

- Tư vấn, trả lời các vấn đề thắc mắc của phụ huynh liên quan đến sức khỏe, về các bệnh răng miệng độ tuổi mọc răng theo từng độ tuổi.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điều dưỡng Đa khoa, Y sĩ. Có chứng chỉ hành nghề.

- Có kinh nghiệm trong công tác Y tế học đường

- Am hiểu về tâm lý trẻ và các phương pháp chăm sóc trẻ; - Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp; - Trung thực, chỉn chu; - Chịu được áp lực công việc cao;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ tham gia Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ theo luật định;

- Được ăn trưa tại trường với 100% chi phí do Nhà trường phụ cấp;

- Được cấp phát đồng phục phục vụ theo định kỳ quy định;

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ;

- Có cơ hội thăng tiến.

