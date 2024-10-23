Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường mầm non Sunshine Maple Bear, Sunshine Garden đường Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm. Sử dụng bộ kit test nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm (1 tuần 2 lần): test dung lượng nước trừ sâu trong rau củ quả, hàn the trong bánh, giò, ...; Bộ test độ sạch của khay, bát, thìa,...(1 tuần 2 lần). Kiểm tra, giám sát việc lưu mẫu thức ăn và hủy mẫu thức ăn của học sinh, GV/CBNV. Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, GV/CBNV. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh ít nhất mỗi năm một lần vào đầu năm học. Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh. Đề xuất mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định. Sơ cứu, cấp cứu ban đầu; chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết. Lên kế hoạch, tổ chức, giám sát, tư vấn và báo cáo phòng dịch hàng ngày trong các đợt dịch tại Trường. Hỗ trợ y tế cho học sinh đi tham quan dã ngoại, hoạt động ngoài trời. Tham gia tập huấn tại trung tâm y tế, đào tạo chuyên môn y tế hàng tuần tại cơ sở. Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dục tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ quy định.
Kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm. Sử dụng bộ kit test nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm (1 tuần 2 lần): test dung lượng nước trừ sâu trong rau củ quả, hàn the trong bánh, giò, ...; Bộ test độ sạch của khay, bát, thìa,...(1 tuần 2 lần).
Kiểm tra, giám sát việc lưu mẫu thức ăn và hủy mẫu thức ăn của học sinh, GV/CBNV.
Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, GV/CBNV.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh ít nhất mỗi năm một lần vào đầu năm học.
Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh.
Đề xuất mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định.
Sơ cứu, cấp cứu ban đầu; chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
Lên kế hoạch, tổ chức, giám sát, tư vấn và báo cáo phòng dịch hàng ngày trong các đợt dịch tại Trường.
Hỗ trợ y tế cho học sinh đi tham quan dã ngoại, hoạt động ngoài trời.
Tham gia tập huấn tại trung tâm y tế, đào tạo chuyên môn y tế hàng tuần tại cơ sở.
Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dục tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ quy định.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trường học Có bằng cấp liên quan: Điều dưỡng, y sĩ đa khoa Nhanh nhẹn, hoạt bát Sạch sẽ, gọn gàng. Thể hiện tinh thần dám dấn thân, đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công. Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.
Ưu tiên có kinh nghiệm trường học
Có bằng cấp liên quan: Điều dưỡng, y sĩ đa khoa
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Sạch sẽ, gọn gàng.
Thể hiện tinh thần dám dấn thân, đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công.
Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.

Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực (8.000.000 -9.000.000 vnđ) Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-17h30), Thứ 7 theo sự phân công của BLĐ Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp Ưu đãi học phí cho con học tại trường lên đến 80% Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe miễn phí Đóng BHXH, BHYT, ... .. đầy đủ theo Luật lao động Các phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn Thưởng lễ, Tết, teambuilding hằng năm. Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh.
Lương cạnh tranh theo năng lực (8.000.000 -9.000.000 vnđ)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-17h30), Thứ 7 theo sự phân công của BLĐ
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
Ưu đãi học phí cho con học tại trường lên đến 80%
Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe miễn phí
Đóng BHXH, BHYT, ... .. đầy đủ theo Luật lao động
Các phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn
Thưởng lễ, Tết, teambuilding hằng năm.
Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear

Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dự án Sunshine RiverSide , Phường Phú Thượng , Quận Tây Hồ , Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

