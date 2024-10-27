Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B5 đường D9 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng P Tân Phước Thị xã Phú Mỹ X Tân Phước TX Phú Mỹ T, P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ, T.Bà Rịa

- Vũng Tàu, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác y tế, sức khỏe - Đặt mua, bảo quản, cấp phát các loại thuốc và thiết bị y tế. - Thống kê, báo cáo tình hình sử dụng thuốc và thiết bị y tế. - Cấp phát dụng cụ tiêu hao túi cấp cứu. - Cập nhật hạn sử dụng của thuốc tây và dụng cụ tiêu hao - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên và báo cáo tổng hợp. - Tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho nhân viên tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp. - Lập hồ sơ khám định kỳ, khám giám định bệnh nghề nghiệp (nếu có). - Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sức khỏe người lao động. - Tham gia tập huấn, huấn luyện các lớp về y tế, sức khỏe bên ngoài. - Lập báo cáo hoạt động y tế cơ sở 6 tháng và cả năm theo quy định Pháp luật. - Cấp phát thẻ BHYT cho CBCNV. - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến y tế, sức khỏe khi có đoàn thanh kiểm tra. 2. An toàn vệ sinh thực phẩm 3. Sơ cấp cứu, xử lý tai nạn lao động 4. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân - Cấp phát, quản lý các phương tiện bảo vệ cá nhân. - Thống kê, báo cáo tình hình sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ định của cấp trên
1. Công tác y tế, sức khỏe
2. An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ định của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Trung cấp/Cao đẳng
2. Chuyên ngành: Điều dưỡng hoặc Y sĩ đa khoa
3. Chứng chỉ: Y tế lao động
4. Kinh nghiệm: Hai năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
5. Kiến thức chuyên môn: Nắm vững chuyên môn y tế, sơ cấp cứu
6. Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
7. Ngoại ngữ: Không yêu cầu
8. Kỹ năng: Phán đoán, ra quyết định, làm việc độc lập, nói trước đám đông, trình bày vấn đề tốt
9. Thái độ/tố chất: Cẩn thận, chủ động, trách nhiệm, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

-Hưởng nhiều chế độ và phúc lợi, lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường
-Thưởng tháng 13 và các ngày lễ quy định, hiếu hỉ...
-Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
-Hỗ trợ suất ăn hằng ngày
-Xe đưa đón từ Vũng Tàu, Bà Rịa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 5, đường D9, KCN Phú Mỹ II (mở rộng), Phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ, BRVT

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

