Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến y tế trong Trường học.

- Đảm bảo có mặt kịp thời sẵn sàng thuốc và dụng cụ y tế tối thiểu cần thiết để sơ cứu khi cần thiết. - Sơ cứu, cấp cứu ban đầu và chăm sóc cho học sinh khi gặp vấn đề về sức khỏe.

- Kiểm tra và đảm bảo thuốc và dụng cụ y tế luôn sẵn sàng. - Theo dõi các đợt dịch theo mùa, đưa ra cách dự phòng.

- Liên hệ thông báo cho phụ huynh học sinh khi cần.

3. Quản lý dữ liệu và thiết bị y tế

- Ghi sổ khám chữa bệnh.

- Thống kế xuất - nhập - tồn dụng cụ y tế, thuốc y tế.

4. Báo cáo

- Lập báo cáo theo sự chỉ đạo của phòng, sở, cấp quản lý Nhà trường.

- Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước.

5. Công việc khác: Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH chuyên ngành Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, làm việc độc lập Sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Hàn/ Tiếng Anh Có bằng y sỹ Có kinh nghiệm làm việc tại phòng y tế trường học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Đặc biệt ngoài ngày nghỉ lễ Việt Nam còn được nghỉ lễ Hàn Quốc, nghỉ hè, nghỉ đông Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6 Xét duyệt tăng lương theo định kỳ Làm việc trong môi trường quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

