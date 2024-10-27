Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Trường Sa, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty, bao gồm: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan đến xuất nhập khẩu (giấy chứng nhận xuất xứ, hóa đơn, chứng từ vận chuyển,...) Liên hệ với các đối tác, khách hàng, cơ quan hải quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu Theo dõi và cập nhật tình trạng hàng hóa, đơn hàng, chứng từ xuất nhập khẩu Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, số liệu liên quan đến xuất nhập khẩu Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Sử dụng thành thạo phần mềm Excel Có khả năng giao tiếp tiếng Anh. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành sản xuất, cơ khí, tự động hóa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

