Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
- Hồ Chí Minh: 52 Trường Sa, Phường 17, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty, bao gồm:
Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan đến xuất nhập khẩu (giấy chứng nhận xuất xứ, hóa đơn, chứng từ vận chuyển,...)
Liên hệ với các đối tác, khách hàng, cơ quan hải quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu
Theo dõi và cập nhật tình trạng hàng hóa, đơn hàng, chứng từ xuất nhập khẩu
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, số liệu liên quan đến xuất nhập khẩu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành sản xuất, cơ khí, tự động hóa
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
