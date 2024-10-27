Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà FaFim A, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tìm kiếm, kết nối và trao đổi với các hàng tàu và đại lý. Xử lý và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường biển (BL, Invoice, Packing List,...). Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi lịch tàu, lịch trình giao hàng. Hoàn thiện bộ chứng từ, hợp đồng mua bán hàng hoá ( đa dạng mặt hàng) Thực hiện thủ tục kê khai hải quan cho các lô hàng nhập khẩu Theo dõi và cập nhật thông tin lô hàng
Tìm kiếm, kết nối và trao đổi với các hàng tàu và đại lý.
Xử lý và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường biển (BL, Invoice, Packing List,...).
Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi lịch tàu, lịch trình giao hàng.
Hoàn thiện bộ chứng từ, hợp đồng mua bán hàng hoá ( đa dạng mặt hàng)
Thực hiện thủ tục kê khai hải quan cho các lô hàng nhập khẩu
Theo dõi và cập nhật thông tin lô hàng

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu & Logistics. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng từ xuất nhập khẩu đường biển. Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel). Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu & Logistics.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng từ xuất nhập khẩu đường biển.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 11-15tr (Lương cứng + Phụ cấp + thưởng ngoài giờ + thưởng hàng tháng) Thưởng theo hiệu suất công việc, tháng 13, ngày lễ, tết,..... Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 1-2 tháng thử việc. 12 ngày nghỉ phép/năm và 1 ngày nghỉ vào tháng sinh nhật. Các chế độ phúc lợi Team building, gala cuối năm, các ngày lễ, sinh nhật,.... Có cơ hội phát triển lên vị trí Leader Phòng chứng từ.
Mức lương: Từ 11-15tr (Lương cứng + Phụ cấp + thưởng ngoài giờ + thưởng hàng tháng)
Thưởng theo hiệu suất công việc, tháng 13, ngày lễ, tết,.....
Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 1-2 tháng thử việc.
12 ngày nghỉ phép/năm và 1 ngày nghỉ vào tháng sinh nhật.
Các chế độ phúc lợi Team building, gala cuối năm, các ngày lễ, sinh nhật,....
Có cơ hội phát triển lên vị trí Leader Phòng chứng từ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Tầng M, Toà VNT Ocean Tower, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

