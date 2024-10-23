Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhận FC của kinh doanh hàng tháng, check tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng Chuẩn bị hồ sơ mở tờ khai hải quan, làm việc với FWD và hải quan, sử dụng phẩn mềm Ecus (ưu tiên)...cho đến khi hàng về đến kho. Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa Làm việc với các bên NCC khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1999 - 1986 Tốt nghiệp Đại học trở lên Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về Xuất Nhập Khẩu Sử dụng tốt tiếng Trung (4 kỹ năng) Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và đàm phán tốt

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về sâu về nghiệp vụ Xuất - Nhập khẩu Mức lương: 12.000.000đ - 15.000.000đ Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa trưa), Gửi xe tháng (90k/tháng) Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động Thời gian trả lương: từ mùng 5 đến mùng 10 hàng tháng Xét tăng lương định kì 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm Tham gia bảo hiểm, hưởng 12 ngày phép năm và các phúc lợi khách khi lên chính thức Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày Lễ - Tết Nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước Tham gia vào các chương trình nội bộ, sự kiện, du lịch thường niên của công ty Thưởng kết quả kinh doanh Quy trình làm việc rõ ràng, môi trường thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

