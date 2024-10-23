Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nhận FC của kinh doanh hàng tháng, check tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng
Chuẩn bị hồ sơ mở tờ khai hải quan, làm việc với FWD và hải quan, sử dụng phẩn mềm Ecus (ưu tiên)...cho đến khi hàng về đến kho.
Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa
Làm việc với các bên NCC khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn.
Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 1999 - 1986
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về Xuất Nhập Khẩu
Sử dụng tốt tiếng Trung (4 kỹ năng)
Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và đàm phán tốt
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sâu về nghiệp vụ Xuất - Nhập khẩu
Mức lương: 12.000.000đ - 15.000.000đ
Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa trưa), Gửi xe tháng (90k/tháng)
Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động
Thời gian trả lương: từ mùng 5 đến mùng 10 hàng tháng
Xét tăng lương định kì 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Tham gia bảo hiểm, hưởng 12 ngày phép năm và các phúc lợi khách khi lên chính thức
Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày Lễ - Tết
Nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước
Tham gia vào các chương trình nội bộ, sự kiện, du lịch thường niên của công ty
Thưởng kết quả kinh doanh
Quy trình làm việc rõ ràng, môi trường thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
