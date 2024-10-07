Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Nhận thông tin chỉ thị từ Trưởng phòng về kế hoạch, chiến lược mua hàng và triển khai tới bộ phận mình quản lý. - Xây dựng kế hoạch đặt hàng, giám sát việc thực hiện đơn đặt hàng. - Giám sát tiến độ giao hàng, chất lượng hàng hóa. - Tổng hợp và cập nhật thông tin liên quan đến nhà cung cấp: Năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển, ... để mọi thời điểm đều lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất. - Ký xác nhận về tính hợp lý, hợp lệ của các hợp đồng, báo giá trước khi trình giám đốc phê duyệt. - Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu về chất lượng sản phẩm của bộ phận Kinh doanh và bộ phận Sản xuất của công ty, hỗ trợ cùng nhân viên xử lý với nhà cung cấp để cải thiện chất lượng trong trường hợp nhân viên cần sự trợ giúp.

- Tìm kiếm Nhà cung cấp mới liên quan đến mặt hàng định hướng phát triển của công ty. - Lên kế hoạch viếng thăm, đánh giá các nhà cung cấp quan trọng.

- Hỗ trợ nhân viên mua hàng tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh, lựa chọn nhà cung ứng phù hợp. - Giao việc và đánh giá thực hiện công việc đối với nhân viên, đảm bảo các hoạt động của bộ phận diễn ra hiệu quả. (Giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt, tiến độ đáp ứng kịp thời). - Thuyên chuyển, tuyển mới nhân viên trong phòng đảm bảo đáp ứng hiệu quả công việc đề ra dựa trên khung nhân sự đã đăng ký.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ đào tạo:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến Logistic, Xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh

2.Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

3.Kinh nghiệm:

Trưởng phòng/phó phòng mua hàng hoặc xuất nhập khẩu tối thiểu 3 năm. Bắt buộc chuyên môn mua hàng và XNK cứng, thực chiến. Ưu tiên ứng viên từng làm qua các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất: gỗ công nghiệp, vật liệu xây dựng, nội thất...

4.Kiến thức:

Hiểu biết sâu về công tác xuất nhập khẩu. Am hiểu nguyên vật liệu, dây chuyền sản xuất.

5. Kỹ năng:

Ngoại giao khéo léo, xây dựng và thiết lập mối quan hệ. Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề. Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án. Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin. Kỹ năng quản lý nhân sự: Đào tạo và huấn luyện đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 25 triệu - 30 triệu/tháng Thưởng lương tháng 13, Thưởng thành tích năm, thưởng thâm niên Tặng Phép năm lên đến 60 ngày/ năm Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chuyên cần,.... Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật lao động Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, nhân văn. Môi trường học hỏi phát triển tốt, đầu tư cho nhân sự phát triển mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

