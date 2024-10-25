Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 8 - 9.5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Pro Company

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Soạn thảo công văn, thông báo nội bộ hoặc gửi cho bên ngoài: cơ quan nhà nước, nhà thầu, đối tác, nhà sản xuất,...
- Kiểm tra hồ sơ giấy tờ, công văn, quy định của Nhà nước về cấp phép nhập khẩu các mặt hàng của công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để làm giấy cấp phép nhập khẩu các sản phẩm thiết bị y tế, mỹ phẩm.
- Chuẩn bị hồ sơ để tham dự thầu.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên - Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
2. Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản tốt.
3. Kỹ năng giao tiếp tốt.
4. Tiếng Anh cơ bản (trình độ tối thiểu tương đương B2)
5. Có kiến thức về thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế, mỹ phẩm là một lợi thế.
6. Cẩn thận, trung thực, chi tiết, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận theo năng lực + miễn phí cơm trưa.
2. Chế độ làm việc: 8h/Ngày, nghỉ 2 thứ 7 và 4 ngày chủ nhật.
3. Thưởng, lương tháng 13,.... tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh công ty.
4. BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật Lao động.
5. Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Pro Company

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Phố Nghĩa Đô, Tổ 18, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

