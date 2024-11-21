Tuyển Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lầu 3, số 10 Sông Thao, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn đào tạo nhân viên XNK.
Phụ trách các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, thông quan tại chỗ, thông quan kho ngoại quan và dịch vụ vận tải
Hỗ trợ thành viên trong nhóm các vướng mắc liên quan đến hải quan xuất nhập khẩu và giải quyết vướng mắc (nếu có).
Hợp tác cũng như theo dõi và kiểm tra với Nhà cung cấp/Bộ phận liên quan nội bộ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Khách hàng cho đến khi lô hàng hoàn thành.
Thực hiện và giải quyết các trường hợp tranh chấp, khiếu nại của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên biết tiếng Hoa
Am hiểu các chính sách xuất nhập khẩu, các quy trình làm thủ tục Hải Quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu
Kỹ năng mềm tốt: giao tiếp, đàm phán, tổ chức
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động .
- Được làm việc trong môi trường năng động , thân thiện .
- Mức lương từ 18-20tr hoặc theo thỏa thuận theo kinh nghiệm khi trao đổi phỏng vấn
- Được hưởng các quyền lợi, các chế độ đãi ngộ dành riêng cho thành viên chính thức của Công ty (lương thưởng dịp lễ, tết, lương thưởng tháng 13, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, du lịch,....).
- Nhân viên bốn năm, Mỗi năm đến Trung Quốc du lịch miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 CHUNG CƯ PHÚ HÒA, KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA PHƯỜNG PHÚ HÒA, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

