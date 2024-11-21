Tuyển Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lầu 3, số 10 Sông Thao, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn đào tạo nhân viên XNK.

Phụ trách các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, thông quan tại chỗ, thông quan kho ngoại quan và dịch vụ vận tải

Hỗ trợ thành viên trong nhóm các vướng mắc liên quan đến hải quan xuất nhập khẩu và giải quyết vướng mắc (nếu có).

Hợp tác cũng như theo dõi và kiểm tra với Nhà cung cấp/Bộ phận liên quan nội bộ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Khách hàng cho đến khi lô hàng hoàn thành.

Thực hiện và giải quyết các trường hợp tranh chấp, khiếu nại của khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên biết tiếng Hoa

Am hiểu các chính sách xuất nhập khẩu, các quy trình làm thủ tục Hải Quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu

Kỹ năng mềm tốt: giao tiếp, đàm phán, tổ chức

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động .

- Được làm việc trong môi trường năng động , thân thiện .

- Mức lương từ 18-20tr hoặc theo thỏa thuận theo kinh nghiệm khi trao đổi phỏng vấn

- Được hưởng các quyền lợi, các chế độ đãi ngộ dành riêng cho thành viên chính thức của Công ty (lương thưởng dịp lễ, tết, lương thưởng tháng 13, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, du lịch,....).

- Nhân viên bốn năm, Mỗi năm đến Trung Quốc du lịch miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

