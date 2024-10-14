Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Nghiên cứu và cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực NLP ứng dụng cho các sản phẩm chuyển đổi số. Phát triển và tối ưu hóa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cho nhiều ứng dụng khác nhau như RAG, Chatbot và các ứng dụng khai thác dữ liệu khác. Phát triển và tối ưu hóa các mô hình xử lý tiếng nói như Whisper, WhisperX, Wave2Vec. Làm việc với các mô hình như LLAMA, Orca và Mixtral kết hợp với các cơ sở dữ liệu Vector. Thực hiện tinh chỉnh các thuật toán NLP để cải thiện hiệu suất và độ chính xác của mô hình. Hợp tác với các nhóm phát triển khác để tích hợp các giải pháp AI vào các sản phẩm.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các khuôn khổ học sâu như TensorFlow, PyTorch, Huggingface, Có kiến thức về các kỹ thuật NLP như: Word embeddings Attention mechanisms Sequence-to-sequence models. Khả năng xử lý – tiền xử lý và làm sạch dữ liệu để training và fine-tuning.

Thành thạo một trong các cơ sở dữ liệu vector như Weaviate hoặc Chroma hoặc Milvus Có kinh nghiệm thực tế với các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay như LLAMA, Orca và Mixtral. Có kỹ năng nghiên cứu và tinh thần ham học hỏi. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh

Thành thạo một trong các cơ sở dữ liệu vector như Weaviate hoặc Chroma hoặc Milvus

Có kinh nghiệm thực tế với các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay như LLAMA, Orca và Mixtral.

Có kỹ năng nghiên cứu và tinh thần ham học hỏi.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông Thì Được Hưởng Những Gì

Teambuilding 1 năm nhiều lần Nghỉ thứ 7, CN, đóng BHXH ngay sau khi là cán bộ chính thức Công ty đóng toàn bộ BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN Lương net

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

