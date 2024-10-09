Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa Fornix, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Lập trình và phát triển các ứng dụng web application sử dụng ReactJS và webservice sử dụng NodeJS Code/Test/Debug các tools theo yêu cầu về việc phát triển dự án. Xây dựng và tối ưu hóa các API, backend microservices và database. Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm, viết tài liệu kỹ thuật API. Kết hợp với các bộ phận khác (kiểm thử, hệ thống,...) để hoàn thành, triển khai dự án. Hỗ trợ việc tích hợp các hệ thống phần mềm khác nhau. Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới cho Backend để áp dụng/phát triển dự án. Tối ưu hóa/cải tiến hệ thống Source Code của các dự án theo từng giai đoạn, thời điểm. Báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý. Phân tích thiết kế Database
Lập trình và phát triển các ứng dụng web application sử dụng ReactJS và webservice sử dụng NodeJS
Code/Test/Debug các tools theo yêu cầu về việc phát triển dự án.
Xây dựng và tối ưu hóa các API, backend microservices và database.
Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm, viết tài liệu kỹ thuật API.
Kết hợp với các bộ phận khác (kiểm thử, hệ thống,...) để hoàn thành, triển khai dự án.
Hỗ trợ việc tích hợp các hệ thống phần mềm khác nhau.
Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới cho Backend để áp dụng/phát triển dự án.
Tối ưu hóa/cải tiến hệ thống Source Code của các dự án theo từng giai đoạn, thời điểm.
Báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.
Phân tích thiết kế Database

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông... Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên trong việc phát triển Frontend và Backend sử dụng ReactJS, ExpressJS. Thành thạo Javascript, Typescript. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch. Có kiến thức về nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP), các kiến thức về thiết kế phần mềm và có kỹ năng lập trình theo mô hình MVC. Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API. Có hiểu biết về các mô hình triển khai phát triển phần mềm: Microservices, Monolithic. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ chế cache: Redis, Memcached. Có kinh nghiệm làm việc với RabbitMQ, Kibana, Elasticsearch. Thành thạo công cụ quản lý mã nguồn Git và quy trình Git flow. Có hiểu biết về công cụ viết tài liệu cho API. Có hiểu biết về Ubuntu, network là một lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với Docker, K8S và các web server: Traefix, Nginx. Có khả năng tư duy, làm việc nhóm. Có khả năng giao tiếp tốt. Có hiểu biết về các nguyên tắc phát triển Agile/Scrum.
Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông...
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên trong việc phát triển Frontend và Backend sử dụng ReactJS, ExpressJS.
Thành thạo Javascript, Typescript.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch.
Có kiến thức về nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP), các kiến thức về thiết kế phần mềm và có kỹ năng lập trình theo mô hình MVC.
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API.
Có hiểu biết về các mô hình triển khai phát triển phần mềm: Microservices, Monolithic.
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ chế cache: Redis, Memcached.
Có kinh nghiệm làm việc với RabbitMQ, Kibana, Elasticsearch.
Thành thạo công cụ quản lý mã nguồn Git và quy trình Git flow.
Có hiểu biết về công cụ viết tài liệu cho API.
Có hiểu biết về Ubuntu, network là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc với Docker, K8S và các web server: Traefix, Nginx.
Có khả năng tư duy, làm việc nhóm. Có khả năng giao tiếp tốt.
Có hiểu biết về các nguyên tắc phát triển Agile/Scrum.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...). Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom. Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế. Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT. Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.
Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế.
Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT.
Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

