Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập trình ứng dụng, chức năng hệ thống với NodeJS. Tham gia quản lý việc trao đổi dữ liệu giữa server và users, phát triển các thành phần back-ends, liên kết ứng dụng với các web services khác. Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi Front-End Developers với server-side logic. Thực hiện bảo mật và bảo vệ dữ liệu. Tích hợp các giải pháp lưu trữ dữ liệu. Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng cho các dự án của công ty Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty Thực hiện nâng cấp đều đặn để giúp phần mềm và các hệ thống trở nên bảo mật và hiệu quả hơn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học hoặc Trung tâm đào tạo ngành CNTT hoặc các ngành có liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Nắm vững kiến thức Javascript, Typescript, NodeJs, MongoDB, MySQL Có kinh nghiệm làm việc với RESTFull API (Framewworks ExpressJS, NextJs,…) Có kiến thức cơ bản về Front-End, như HTML, CSS. Biết sử dụng cơ sở dữ liệu và kỹ thuật cache. Biết thiết kế, truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 (tùy năng lực) + THƯỞNG sau khi kết thúc mỗi dự án. Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần. Hỗ trợ chi phí cơm trưa Phụ cấp chế độ: Sinh nhật, ốm đau, lễ, ..... Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ" BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật. Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

