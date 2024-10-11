Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 04 tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Quản lý và lãnh đạo đội ngũ phát triển trong việc thiết kế, triển khai, và bảo trì các ứng dụng desktop đa nền tảng sử dụng Electron.js. Lên kế hoạch và phân chia công việc cho các thành viên trong đội, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Viết mã JavaScript (bao gồm cả front-end và back-end) sạch sẽ, hiệu quả và có tài liệu đầy đủ. Đánh giá và lựa chọn các công nghệ, công cụ, và quy trình phù hợp cho dự án. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp, đưa ra quyết định quan trọng trong quá trình phát triển. Đảm bảo mã nguồn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, bảo mật và hiệu suất. Tương tác với các bên liên quan, bao gồm khách hàng và các bộ phận khác, để xác định yêu cầu và đưa ra giải pháp kỹ thuật. Đào tạo và hỗ trợ các thành viên trong đội ngũ, khuyến khích sự phát triển và sáng tạo của các thành viên. Hợp tác với các lập trình viên cao cấp để phát triển ứng dụng desktop sử dụng Electron.js.

Quản lý và lãnh đạo đội ngũ phát triển trong việc thiết kế, triển khai, và bảo trì các ứng dụng desktop đa nền tảng sử dụng Electron.js.

Lên kế hoạch và phân chia công việc cho các thành viên trong đội, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Viết mã JavaScript (bao gồm cả front-end và back-end) sạch sẽ, hiệu quả và có tài liệu đầy đủ.

Đánh giá và lựa chọn các công nghệ, công cụ, và quy trình phù hợp cho dự án.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp, đưa ra quyết định quan trọng trong quá trình phát triển.

Đảm bảo mã nguồn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, bảo mật và hiệu suất.

Tương tác với các bên liên quan, bao gồm khách hàng và các bộ phận khác, để xác định yêu cầu và đưa ra giải pháp kỹ thuật.

Đào tạo và hỗ trợ các thành viên trong đội ngũ, khuyến khích sự phát triển và sáng tạo của các thành viên.

Hợp tác với các lập trình viên cao cấp để phát triển ứng dụng desktop sử dụng Electron.js.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo JavaScript/TypeScript và hiểu biết về các tính năng của ES6+. Có kinh nghiệm với các framework front-end như React.js hoặc Vue.js là một lợi thế. Thành thạo về Node.js cho phát triển back-end. Hiểu biết cơ bản về Git để quản lý phiên bản. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và có khả năng học hỏi công nghệ mới nhanh chóng. Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và sẵn sàng làm việc trong môi trường nhóm.

Thành thạo JavaScript/TypeScript và hiểu biết về các tính năng của ES6+.

Có kinh nghiệm với các framework front-end như React.js hoặc Vue.js là một lợi thế.

Thành thạo về Node.js cho phát triển back-end.

Hiểu biết cơ bản về Git để quản lý phiên bản.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và có khả năng học hỏi công nghệ mới nhanh chóng.

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và sẵn sàng làm việc trong môi trường nhóm.

Ưu tiên (nhưng không bắt buộc):

Đã từng tiếp xúc với Electron.js (sẽ được đào tạo nếu thiếu kinh nghiệm). Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng desktop đa nền tảng Win/Mac. Hiểu biết về công cụ build như Electron Builder, Webpack hoặc Vite. Kiến thức về HTML/CSS để xây dựng giao diện người dùng.

Đã từng tiếp xúc với Electron.js (sẽ được đào tạo nếu thiếu kinh nghiệm).

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng desktop đa nền tảng Win/Mac.

Hiểu biết về công cụ build như Electron Builder, Webpack hoặc Vite.

Kiến thức về HTML/CSS để xây dựng giao diện người dùng.

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu NoSQL (Sqlite)

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói lương và thưởng hấp dẫn, kèm theo các phúc lợi bổ sung tương xứng với trách nhiệm. Cơ hội lãnh đạo và định hướng một dự án lớn với ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm cuối cùng. Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến. Các cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong công ty. Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, và các sự kiện kỹ thuật để phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Chính sách làm việc linh hoạt, có thể tùy chọn làm việc từ xa.

Gói lương và thưởng hấp dẫn, kèm theo các phúc lợi bổ sung tương xứng với trách nhiệm.

Cơ hội lãnh đạo và định hướng một dự án lớn với ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm cuối cùng.

Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến.

Các cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong công ty.

Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, và các sự kiện kỹ thuật để phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Chính sách làm việc linh hoạt, có thể tùy chọn làm việc từ xa.

Văn hóa của chúng tôi:

- Văn hóa chào cờ sáng thứ 2: Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn, kết nối thành viên Vitech như 1 ngôi nhà thứ 2. Là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi nguồn năng lượng cho 1 tuần làm việc đầy sức mạnh và tích cực.

Văn hóa chào cờ sáng thứ 2:

Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn

- Văn hóa biết ơn: Vì sao phải biết ơn?

Văn hóa biết ơn:

+ Vì biết ơn là cuội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam

+ Vì không ai muốn giúp, cộng tác, làm việc, sống cùng và hợp tác với người vô ơn.

+ Vì BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi của công ty.

BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi

- Văn hóa cười: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"

Văn hóa cười:

Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"

- Tại Vitech Con người phù hợp là quan trọng nhất.

Con người phù hợp là quan trọng nhất.

- Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin