Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Công nghệ NOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu và tuỳ biến các tính năng phù hợp với nghiệp vụ từng khách hàng.

- Phát triển tính năng, module ứng dụng trên nền tảng Odoo.

- Hỗ trợ kiểm tra và sửa lỗi phần mềm.

- Thực hiện hỗ trợ tư vấn ứng dụng hệ thống phần mềm ERP Odoo.

- Tham gia phân tích nghiệp vụ và đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo toàn bộ khi nhận việc.

- Bắc buộc đã học qua kiến thức cơ bản lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình Python.

- Biết sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.

- Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, XML, Javascript.

- Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

- Có khả năng tự học và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

- Điểm cộng: hiểu biết phần mềm quản lý mã nguồn GIT, kiến thức cơ bản về Linux; những công nghệ, framework như: Odoo, Django, Flask.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ NOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp (CRM, ERP, ODOO).

- Có nhiều cơ hội được ký hợp đồng lao động với công ty sau thời gian thực tập

- Được hỗ trợ, hướng dẫn để nắm bắt công việc thực tế tại công ty

- Đội ngũ trẻ, năng động, kết nối tốt.

- Cơ hội rèn luyện kỹ năng tự học hỏi, trải nghiệm với nhiều nhiệm vụ đầy thử thách & đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ NOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin