Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CIC Tower, Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Thực hiện theo dõi quản lý hồ sơ nhân viên

- Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng

- Quản lý tài sản thiết bị cơ sở vật chất văn phòng

- Phiên dịch tài liệu, cuộc họp khi có yêu cầu

- Thanh toán các chi phí hành chính, mua sắm trang thiết bị

- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí hành chính, ưu tiên từng làm việc ở các công ty quy mô lớn, có bộ phận hành chính chuyên nghiệp

- Giao tiếp lưu loát tiếng Hoa hoặc tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn & cạnh tranh

- Được cử đi đào tạo trong nước hoặc nước ngoài

- Chế độ điều chỉnh lương định kỳ theo năm

- 12 ngày phép năm theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Team building, company trip

- Bảo hiểm full lương

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

