Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: CIC Tower, Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Thực hiện theo dõi quản lý hồ sơ nhân viên
- Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng
- Quản lý tài sản thiết bị cơ sở vật chất văn phòng
- Phiên dịch tài liệu, cuộc họp khi có yêu cầu
- Thanh toán các chi phí hành chính, mua sắm trang thiết bị
- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí hành chính, ưu tiên từng làm việc ở các công ty quy mô lớn, có bộ phận hành chính chuyên nghiệp
- Giao tiếp lưu loát tiếng Hoa hoặc tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn & cạnh tranh
- Được cử đi đào tạo trong nước hoặc nước ngoài
- Chế độ điều chỉnh lương định kỳ theo năm
- 12 ngày phép năm theo quy định
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Team building, company trip
- Bảo hiểm full lương
- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15/1, đường Nguyễn Phúc Chu , Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

