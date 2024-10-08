Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện triển khai kế hoạch bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu Ban Tổng Giám đốc (BOD) đã đề ra

2. Triển khai thực thi, giám sát, kiểm soát quản lý các hoạt động vận hành tại cửa hàng

3. Xây dựng và phát triển nguồn khách hàng của Khối Cửa hàng hiện hữu và theo định hướng phát triển của Công ty đã đề ra

4. Xây dựng, tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong Khối

5. Tham gia xây dựng Hệ thống/ Báo cáo Quản lý Vận hành Cửa hàng; Hệ thống Quản lý Chất lượng; Hệ thống Quản lý Môi trường và trách nhiệm xã hội tại Công ty;

6. Báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu công việc, các hạng mục khác cho Ban Giám đốc khi có yêu cầu phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại, hoặc lĩnh vực khác có liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Bán lẻ, ít nhất 4 năm ở vị trí Cao cấp.

- Có kiến thức sâu rộng về kinh doanh và quan hệ trong chuỗi cung ứng. (Mô hình đại siêu thị sẽ được ưu tiên).

2. Kỹ năng:

- Trình độ tiếng Anh, thành thạo Excel, Word & Powerpoint.

- Học hỏi nhanh, sẵn sàng đón nhận thử thách.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán vượt trội.

- Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.

3. Thái độ:

- Năng nổ, trung thực nhiệt tình trong công việc.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

- Chủ động đồng thời linh hoạt và kiên nhẫn.

- Sẵn sàng thử thách bản thân trong việc xem xét và cải tiến chiến lược phát triển sản phẩm.

Quyền Lợi

- Mức lương: Thỏa thuận

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động

- Mức lương hấp dẫn, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Tăng lương theo năng lực làm việc.

- Thu nhập ổn định.

- Làm việc lâu dài tại công ty.

- Chế độ phúc lợi và đào tạo phát triển hàng năm.

- Các chế độ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

