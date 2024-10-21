Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Phối hợp với các Đơn vị liên quan (các kênh kinh doanh), xây dựng, triển khai các chương trình bán hàng trên các kênh đối tác giao hàng (Grabfood, Be, Gojek, shopeefood,.....), ví điện tử (Vnpay, Momo, Zalopay, Viettel Money...), các app phát hành code (VinID, LynkID...) để thúc đẩy kinh doanh cho các thương hiệu: Trà sữa Đô Đô, Mr Good Tea...

- Tìm kiếm các đối tác tiềm năng để gia tăng hợp tác nhằm mục tiêu doanh số và nhận diện thương hiệu trên các nền tảng.

- Tìm kiếm, đánh giá và kết hợp với các thương hiệu khác (Cross sales/ Co branding) triển khai các CTKM, Event, Tài trợ...nhằm gia tăng doanh số và nhận diện thương hiệu

- Đàm phán, khai thác với các đối tác về điều kiện hợp tác, các hình thức quảng cáo, truyền thông cho các chương trình bán hàng, các chiến dịch kích hoạt thương hiệu trong phạm vi kênh đối tác.

- Thu thập thông tin thị trường, đặc biệt các thông tin của đối thủ cạnh tranh để xây dựng, triển khai các chiến thuật, kênh, chương trình hợp tác bán hàng hiệu quả.

- Quản trị số liệu bán hàng và ngân sách Marketing kênh đối tác (Partnership).

- Phân tích, đánh giá hiệu quả triển khai kênh Partnership (theo từng đối tác, chương trình triển khai với các đối tác).

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, triển khai với các đối tác

- Thực hiện các công việc khác từ cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học về Kinh doanh, Marketing hoặc Kinh tế,.....hoặc ngành nghề liên quan.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác trên các app, các sàn TM, hoặc sales marketing B&C,....

- Kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B và hoặc FMCG là một lợi thế

- Xử lý và giải quyết vấn đề tốt, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và chịu khó.

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-17M (Lương cứng: 12-15M + KPI + Phụ cấp) Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm. Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe; Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo; Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao

Mức lương: 12-17M (Lương cứng: 12-15M + KPI + Phụ cấp)

Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn

Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;

Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;

Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

