Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GIA KỲ COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIA KỲ COSMETICS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH GIA KỲ COSMETICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị nhằm tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu và thúc đẩy doanh số. Hỗ trợ đội ngũ quản lý điều hành trong việc đặt ra mục tiêu và chỉ tiêu cho bộ phận, theo dõi tiến độ thực hiện. Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định các khách hàng tiềm năng có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác để tạo ra các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Quản lý đội ngũ bán hàng bằng cách đặt mục tiêu và cung cấp hướng dẫn để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu năng suất. Tạo dựng mối quan hệ với các đối tác và các chuyên gia trong ngành để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. Phát triển các đề xuất dự án mới dựa trên nhu cầu của khách hàng và năng lực của công ty.
Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị nhằm tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu và thúc đẩy doanh số.
Hỗ trợ đội ngũ quản lý điều hành trong việc đặt ra mục tiêu và chỉ tiêu cho bộ phận, theo dõi tiến độ thực hiện.
Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định các khách hàng tiềm năng có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác để tạo ra các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của họ.
Quản lý đội ngũ bán hàng bằng cách đặt mục tiêu và cung cấp hướng dẫn để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu năng suất.
Tạo dựng mối quan hệ với các đối tác và các chuyên gia trong ngành để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.
Phát triển các đề xuất dự án mới dựa trên nhu cầu của khách hàng và năng lực của công ty.
Giakycosmetics là hãng mỹ phẩm thiên nhiên lành tính được thành lập bởi Gia Kỳ - 1 bạn trẻ Việt với niềm đam mê làm đẹp và mỹ phẩm.
Giakycosmetics
Gia Kỳ
Giakycosmetics với sứ mệnh mong muốn đem đến những sản phẩm “rất Việt Nam”, được nghiên cứu cho cơ địa người Việt, đi ra từ những nhà máy Việt và mang đậm cá tính của người Việt.
rất Việt Nam
Gia Kỳ muốn xóa bỏ những định kiến vốn có của mỹ phẩm Việt Nam - đem đến một sản phẩm hiệu quả, có chất lượng cao và quan trọng nhất là trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, những chế iu của Gia Kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh hoặc vai trò tương tự Thành thạo MS Office và các chương trình ứng dụng bán hàng Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản Khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt, tư duy chiến lược Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả
Bằng đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh hoặc vai trò tương tự
Thành thạo MS Office và các chương trình ứng dụng bán hàng
Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản
Khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt, tư duy chiến lược
Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH GIA KỲ COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất (dựa trên KPI) Xét tăng lương và thăng chức Bảo hiểm cho cá nhân
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất (dựa trên KPI)
Xét tăng lương và thăng chức
Bảo hiểm cho cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA KỲ COSMETICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIA KỲ COSMETICS

CÔNG TY TNHH GIA KỲ COSMETICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

